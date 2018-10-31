İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tırla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, dün akşam saatlerinde Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. (61) idaresindeki 06 FJ 7877 plakalı otomobil, sürücünün kumlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 06 DSC 83 plakalı tırla çarpıştı.


Kazada otomobil sürücüsü A.T. ile araçta bulunan H.T. (44), M.T. (70), Ü.A. (38) ve M.A. (62) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ü.A.'nın vücudundaki kırıklar nedeniyle Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.