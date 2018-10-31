Tırla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. (61) idaresindeki 06 FJ 7877 plakalı otomobil, sürücünün kumlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 06 DSC 83 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü A.T. ile araçta bulunan H.T. (44), M.T. (70), Ü.A. (38) ve M.A. (62) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ü.A.'nın vücudundaki kırıklar nedeniyle Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.