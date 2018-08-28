Tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Bu anlar kuyumcunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, zanlı çay bahçesinde yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Tevfikiye Caddesi üzerinde bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcuya gelen bir kişi vitrindeki altını incelemek için bilezik istedi. Görevli ile sohbet eden şahıs, ‘tırnakçılık’ yöntemiyle masa üzerindeki alyans kutusundan 2 adet 4 bin lira değerindeki yüzüğü alıp cebine koyarak ayrıldı.

Tırnakçılık yöntemiyle yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında

Yüzüklerin eksik olduğunu fark eden kuyumcu çalışanı, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde hırsızlık olayını fark etti. Görüntülerde iş yerine gelen şüphelinin çalışan ile sohbet ettiği sırada yüzükleri kutudan alarak cebine koyduktan sonra ayrıldığı görülüyor. Dolandırıldığını anlayan kasiyer durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yerine gelen ekipler, güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerden hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli çay bahçesinde çay içerken yakalandı

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, alyansları çalan şüphelinin 22 yaşında M.B. olduğunu tespit etti. Beş gün sonra Alaaddin Bulvarı civarında eşkale uyan bir şüphelinin bir kuyumcuya iki adet yüzük sattığı bilgisini alan polis ekipleri, bölgede geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışma sırasında, zanlıyı bir çay bahçesinde çay içtiği sırada yakalayarak gözaltına aldı.

“Zararı karşılamak istiyorum”

Gözaltına alınan şahıs Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada ilk ifadesi alınan zanlının, çaldığı iki yüzüğü başka bir kuyumcuya sattığını ve bu durumdan pişman olduğunu söylediği, "İş yerine verdiğim zararı ödemek istiyorum” dediği öğrenildi. M.B., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.