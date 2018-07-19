Eğitim programına konuk olan TOBB Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, darbe ve darbe girişimlerinin ekonomiye yansımalarını anlattı.

MÜSİAD Konya Şubesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda konuşan TOBB Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, bütün dünyada en önemli siyasal olayların altında mutlaka ekonomik sebepler yer aldığını söyledi. Öztürk, 2002 yılından bu yana sürekli olarak pozitif bir ivme yakalayan Türkiye ekonomisinin yapısal reformların da etkisiyle birlikte ’krizler ekonomisinden’ bir ’güç ekonomisine’ dönüştüğüne değinerek, "Bu süreçte, kamu maliyesi alanında ciddi reformlar gerçekleştirilmiştir. Kamuda, bürokrasiden kaynaklı hantal yapı değiştirilerek işlemler hızlandırılırken, özel sektöre yönelik imkân ve destekler arttırılmıştır. 2000’li yıllarda Anadolu sermayesi güçlenerek, üretim ve piyasa ekonomisi tüm Anadolu ölçeğinde artış göstermiştir. Ekonomideki gelişme ve ilerleme, sosyal devlet uygulamalarına da yansımıştır. Tüm bu olumlu gelişmelerin yanı sıra, Türkiye’de enerji ve yatırım hamleleri hızlanmıştır. Siyasi ve ekonomik istikrarın güçlenmesi ve sosyal alanlarda gösterilen başarılı performans, bazı vesayet odaklarını harekete geçirmiştir. 2013 yılında Türkiye ekonomisi en başarılı dönemini yaşarken, bu dönemden sonra girişimlerin şiddeti artmıştır. 2013 yılından bu yana ekonomiye siyasi şoklar verilerek istikrar ortamının zedelenmesi hedeflenmiştir. Döviz kurundaki hareketliliğe sebep olacak ve yatırımları azaltacak girişimler, son olarak 15 Temmuz darbe girişimiyle sonuçlanmıştır. Halkın darbe girişimine karşı vatansever duruşu kadar önemli olan bir başka faktör de özel sektörün tavrı ve duruşu olmuştur. Halkımız gibi ekonomimiz de üreticisinden tüketicisine kadar her kesimden gelen destekle darbeye karşı büyük bir direnç göstermiştir. Darbe girişiminin gerçekleştirildiği dönemde pozitif büyüyen bir trend yakalayan ekonomimiz, darbe girişiminin etkisiyle söz konusu dönemde yüzde 0.8 küçüldü. FETÖ mensupları ve onların yurt dışındaki destekçileri tarafından yürütülen Türkiye ekonomisi üzerine negatif algı kampanyasının da etkileri göz önüne alındığında, darbe girişiminin maliyetinin daha da arttığını görüyoruz" dedi.

"Türkiye bu dönemde yaralarını hızlı bir şekilde saracaktır"

Türkiye’nin bir ekonomik güç elde ettiği zaman bunu kendi bölgesi başta olmak üzere dünya genelinde aktif olarak kullanmayı düşünen bir ülke olduğunu ifade eden Selçuk Öztürk, "Türkiye ne zaman ekonomik anlamda başarılı olduysa farklı bir süreç başlatıldı. Ekonomik alanda yıpratmak için gezi parkı olayları, MİT tırları, 17-25 Aralık olayları oldu ve son olarak 15 Temmuz’da düğmeye basıldı. Ekonomik anlamda bir miktar zorlandık. Türkiye, bunu da başarılı bir şekilde aşacak ve tekrar başarılı olacaktır. Her şeyden önce genç ve dinamik bir nüfusuna sahibiz. Türkiye bu dönemde yaralarını hızlı bir şekilde saracaktır. Türkiye ekonomisinin güçlü ve dinamik yapısı ve ekonomi yönetimi tarafından alınan tedbir ve teşvikler sayesinde, başta 15 Temmuz olmak üzere, son yıllarda ülkemize yönelik bütün saldırıların ekonomiye etkisi çok geçmeden bertaraf edilmiştir” diye konuştu.

Programın sonunda MÜSİAD Konya Şubesi Gençlik Kurulu Başkanı Kadir Başaran, TOBB Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk’e hediye takdim etti.