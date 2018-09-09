TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı Çevik: “Ekonomik baskılara karşı daha çok çalışmalıyız”

Eğitim programları kapsamında konuk olan TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı ve Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, “Ekonomik baskılara karşı daha çok çalışmalı, daha çok kaliteli ürün üretmeli ve satmalıyız” dedi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi brifing salonunda düzenlenen programda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsaları Konsey Başkanı ve KTB Başkanı Hüseyin Çevik, Türkiye’nin buğday ambarı olarak bilinen Konya’nın, hububat, bakliyat, yağlı bitki çeşitleri ve daha birçok ürünün üretiminde söz sahibi olduğunu kaydetti. Çevik, “Büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığımız, hayvansal üretim rakamlarımız ülkemiz ölçeğinde ilk sıralardadır. Şehrimizin tarıma dayalı gayri safi hasılası 16 milyar TL, tarım ve tarıma dayalı ihracatımız da 350 milyon dolar civarındadır. Gıda ürünlerinde ve bu ürünlerin üretiminde merkez haline gelen Konya, ülke dışından da yatırımlar almaktadır. Konya Ticaret Borsası olarak devletimizin bizlere verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Dünya ölçeğindeki borsacılık faaliyetlerini ülkemize ve şehrimize uyarlamaya, tarımsal ticareti belirli standartlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Borsamız, kurulduğu 1907 yılından bugüne Konya ve ülkemiz adına örnek çalışmalara imza atmıştır. Şehrimiz ve borsamızın tarımsal vizyonu, hep bir adım önde olmaktır" dedi.

“Türkiye büyük bir sınavdan daha geçiyor”

Konuşmasında ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gerilime de değinen Başkan Çevik, Türkiye’nin birlik ve beraberlik içerisinde bu sıkıntıyı da aşabilecek güçte olduğunu söyledi. Çevik, "Türkiye’nin bölgesinde güçlü ve dik durması hiçbir zaman istenmemiştir. Ne zaman millilik dendi, yerli üretim dendi, benim coğrafyam dendi, halkın iradesi dendi, mazlum milletler dendi; dış kaynaklar yerli iş birlikçileri ile birlikte Gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonu ve 15 Temmuz alçak darbe girişimi gibi büyük saldırılara maruz bırakıldı. Çok şükür bütün bu saldırıları milletimizin feraseti ve sağduyusu ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu ile bertaraf ettik. Son saldırı ise ekonomi alanında oldu. ABD ve Türkiye arasında yıllardır süre gelen Suriye krizi, S 400 anlaşması, rahip Brunson gerilimi ile başlayan süreç iki ülke arasındaki ekonomik düzenin de bozulmasına neden oldu. Hükumetimizin bu konuda aldığı tedbirler ile sorun derinleşmeden durdurulmuştur. Ancak ‘Bir musibet bin nasihatten iyidir’ sözündeki gibi bu krizi ve olası krizlerin önüne geçmek için şimdiden tedbirler artırılmalı, yerli ve milli üretimin gücünü artırmalıyız. Biz her şeye rağmen çok daha kaliteli ürünler üretmeli ve ürettiğimizi satmalıyız. Bizim çıkış yolumuz budur. Zor zamanlar milletlerin imtihan zamanıdır da aynı zamanda. Biz bu zorlukları birlik ve beraberlik içerisinde, milli bir duruşla daha çok çalışarak, daha çok üreterek, daha çok tasarruf yaparak aşacak güçteyiz. Dedikodulara pabuç bırakmadan, umutsuzluğa kapılmadan, fırsatçılığa prim vermeden, gerçekleri de göz ardı etmeden helalinden kazanıp, helalinden harcayarak Türkiye’yi bölgesinin yıldız ülkesi yapacak potansiyelimizi de en iyi şekilde değerlendirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Program, Genç MÜSİAD Konya Şube Başkanı Kadir Başaran’ın, TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı ve Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik’e hediye takdim etmesiyle sona erdi.