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01 Temmuz 2017 18:13

Tokatladığı çocukların babası tarafından silahla vuruldu

Konya’da bir kişi işyerinin camına top attığı gerekçesiyle tokat attığı çocukların babası tarafından silahla vurularak yaralandı.

Tokatladığı çocukların babası tarafından silahla vuruldu

01 Temmuz 2017 18:13

Çocukların babası da iş yeri sahibi tarafından bıçaklanarak yaralandı.


Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Tamer sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikiz olduğu öğrenilen kardeşler apartman arasında top oynama başladı. İki kardeş top oynadığı sırada sokak üzerinde bulunan ve depo olarak kullanılan işyerinin camına top çarptı. İşyeri sahibi Hüseyin A. dışarı çıkarak iki kardeşe tokat attı. Çocuklar sokak üzerinde emlakçı dükkanı bulunan baba Rahim Ö.’nün yanına giderek durumu anlattı. Yanına tabancasını alan Rahim Ö. çocuklarına tokat attığı iddia edilen Hüseyin A.’nın işyerine giderek tartıştı. Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Rahim Ö. bıçakla, Hüseyin A. ise tabancayla yaralandı. Rahim A. otomobiliyle Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderken, Hüseyin A. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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