Toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Eski Buğday Pazarı tren garı inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat şantiyesinde göçük olduğu ve enkaz altında bir kişinin kaldığı ihbarı üzerine AFAD arama kurtarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Kısmen toprak altında kalan işçi, yapılan çalışmalarla itfaiye tarafından toprak altından yaralı çıkarılarak hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçi, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.