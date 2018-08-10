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10 Ağustos 2018 18:11

Toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Konya’da inşaatta oluşan göçük sırasında toprak altında kalarak yaralanan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Toprak altında kalan işçi kurtarıldı

10 Ağustos 2018 18:11


Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Eski Buğday Pazarı tren garı inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat şantiyesinde göçük olduğu ve enkaz altında bir kişinin kaldığı ihbarı üzerine AFAD arama kurtarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Kısmen toprak altında kalan işçi, yapılan çalışmalarla itfaiye tarafından toprak altından yaralı çıkarılarak hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçi, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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