Torku, Akdeniz oyunlarında da iddialı

Bisiklet yarışları ise 27 Haziran’da start alacak. Türkiye’den 8 sporcunun katılacağı yarışlarda Torku Şekerspor Bisiklet Takımından da 4 sporcu yer alacak.

Torku’dan 4 sporcu katılıyor

İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlenen ve yaklaşık 4 bin sporcunun katıldığı 2018 Akdeniz Oyunları, 22 Haziran’da başladı. Bu büyük organizasyonda Türkiye, 345 sporcuyla madalya mücadelesi veriyor. Ay-Yıldızlı ekip, İtalya (419 sporcu) ve İspanya’nın (396 sporcu) ardından en geniş sporcu kafilesiyle oyunlara katılan üçüncü ülke oldu. 1 Temmuz Pazar günü sona erecek Akdeniz Oyunlarında, kadın ve erkeklerde bisiklet yarışları, 27 Haziran’da start alacak. Yol ve zamana karşı şeklinde koşulacak yarışlar öncesi hazırlıklarını tamamlayan milli bisikletçilerimiz İspanya’ya gitti. Erkeklerde Mehmet Şafakçı yönetiminde ve Mustafa Karaselek yardımcılığında İspanya’ya ayak basan milli takımda Torku Şekerspor Bisiklet Takımından Muhammed Atalay, Onur Balkan, Ferit Can Şamlı, Batuhan Özgür mücadele edecek. 2018 Akdeniz Oyunların da yol yarışı 27 Haziran’da, saate karşı ise 30 Haziran’da koşulacak.

“2018 Akdeniz Oyunlarında da derece bekliyoruz”

Başarının tesadüf olmadığını, istikrarlı çalışmayla elde edildiğini belirten Torku Şekerspor Bisiklet Antrenörü Branco Filip, “Önceki organizasyonlarda olduğu gibi 2018 Akdeniz Oyunlarında da derece bekliyoruz ve kazanacağımıza inanıyoruz. Yaptığımız yeni takviyelerle takımımız başarılı bir noktaya gelmiş oldu, takımımızın mücadele gücü arttı. Bize desteklerini esirgemeyen Başkanımız Recep Konuk’a çok teşekkür ediyorum. Torku Şekerspor, başarının tesadüf olmadığını herkese gösteriyor. İyi bir takım olmayı başarıyoruz, birbirimizi başarıya taşıyoruz, bu tempoda devam edeceğiz ve başarılarımızın artarak devam edeceğine inanıyorum. Bütün sporcularımıza ve çalışma arkadaşlarıma da verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.