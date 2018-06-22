Torku Şekerspor, Mevlana Turu’na da damgasını vurdu

Turun en gözde takımı yine Torku Şekerspor’du.

Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Mosso’nun sponsorluğunda gerçekleştirilen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu Perşembe günü sona erdi.

Pazartesi günü Konya Antalya çevre yolundaki 8 kilometrelik parkurda başlayan turda 9 ülkeden 12 takımdan 74 sporcu yarıştı. İlk günkü yarışları Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Ahmet Örken 1’inci, Torku Şekerspor’dan Onur Balkan 2’inci, Torku Şekerspor’dan Ivan Balykin da 3’üncü olarak tamamladı. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turunun 140 kilometrelik ikinci etabında ise Konya-Çumra-Konya koşusunu Torku Şeker Spor’dan Ivan Balykin birinci, Global Cycling’den David van Eerd ikinci, Torku Şeker Spor’dan Batuhan Özgür de üçüncü oldu.

Sarı Mayoyu Torku Şekerspor’dan Ivan Balykin kazandı

Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu’nun 3. etabında Konya-Seydişehir-Beyşehir-Huğlu-Beyşehir yarışları yapıldı. Yaklaşık 5 saat süren Konya-Beyşehir etabında ipi İran Milli Takımı’ndan Mohammad Ganjkhanlou göğüsledi. 2. Torku Şekerspor’dan Ivan Balykin, 3. ise yine Torku’dan Batuhan Özgür oldu. 3. etapta Genel Klasman liderinin giydiği Sarı Mayoyu Torku Şekerspor’dan Ivan Balykin, en iyi sprinterin giydiği Yeşil Mayoyu İran Milli Takımı’ndan Mohammad Ganjkhanlou, en iyi yokuşçunun giydiği Kırmızı Mayoyu ise Kocaeli Lassa Takımından Kadir Kelleci kazandı.

Genel klasmanda Torku Şekerspor büyük başarı elde etti. Takım halinde de birinciliği alan Torku Şeker spor böylece başarılarına yeni bir başarı daha eklemiş oldu. Genel Klasmanda Torku Şekerspordan Onur Balkan 10:30:31’lik derece ile 1., İvan Balykin +00:27’lik derece ile 2., Cristian Raileanu +00:57’lik derece ile 7., Batuhan Özgür +1:14’lük derece ile 14., Nazım Bakırcı +1:47’lik derece ile 27., Muhammed Atalay ise + 1:57’lik derece ile 29. oldu.

7 Sporcu 4 teknik heyetle Uluslararası Mevlana Bisiklet Turunda yer alan Torku Şekerspor’un antrenörü Branco Filip de yaptığı açıklama da, kendilerinden desteği hiçbir zaman esirgemeyen AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’a teşekkür etti ve takımın başarılarının devam edeceğini ifade etti.