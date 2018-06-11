Torku Şekerspor Sırbistan’da 2. oldu

Cristian Raileanu, genel klasmanda 3’üncü sırada yer alırken takımlar sıralamasında ise Torku Şekerspor, 2’nci oldu.

Torku Şekerspor yine göz doldurdu

Bisiklet sporunda elde ettiği derecelerle hem Konyayı hem de Türkiyeyi gururlandıran Torku Şekerspor, 8-10 Haziran tarihleri arasında Sırbistan’da gerçekleştirilen yarışlarda da kürsüye çıkmayı başardı. 3 etap halinde koşulan ve 24 takımdan 150 sporcunun mücadele ettiği müsabakada başarılı bir performans sergileyen Torku Şekerspor yine göz doldurdu. Genel klasmanda Torku Şekerspor’un Moldovalı sporcusu Cristian Raileanu 3’üncü oldu. Torku Şekerspor’un genç yeteneklerinden Onur Balkan ve Batuhan Özgür de elde ettiği başarılar ile rakiplerine gözdağı verdi. Torku Şekerspor, takımlar klasmanında ise ikinciliğin sahibi oldu.

“Torku Şekerspor’un başarıları sürecek”

2017’de olduğu gibi 2018 sezonunda da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Torku Şekerspor’un Bisiklet Antrenörü Branco Filip, Sırbistan turunun sonunda bir açıklama yaparak Torku Şekerspor’un başarılarının süreceğini ifade etti. Genç sporculardan verim almaya başladıklarını belirterek güçlü, mücadeleci bir takım olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Branco Filip, “Bizi her zaman destekleyen Başkanımız Recep Konuk’a teşekkür ediyorum. Torku Şekerspor çalışmalarına tempolu bir şekilde devam ediyor” dedi.