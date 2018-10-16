İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Torku Şekersporlu Onur Balkan'ndan Cumhurbaşkanlığı Turlarında beyaz mayo başarısı

6 Ekim’de Konya’da başlayan ve Bursa-İstanbul etabıyla sona eren 54.

6 Ekim'de Konya'da başlayan ve Bursa-İstanbul etabıyla sona eren 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunda, Torku Şekerspor'un A Milli formayı giyen sporcusu Onur Balkan 20 takımdan 140 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda bütün etaplarda beyaz mayoyu kazanan isim oldu.


6 Ekim'de Konya'da başlayan ve Bursa - İstanbul etabıyla sona eren 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunda 20 takımdan 140 sporcu mücadele etti. Katıldığı bütün müsabakalarda derece elde eden Torku Şekerspor'un milli sporcusu Onur Balkan, tüm etaplarda Türkiye Güzellikleri olarak ifade edilen beyaz mayoyu kazanan isim oldu. Torku Şekerspor'un milli sporcusu Onur Balkan böylece organizasyonda üst üste ikinci kez Türkiye Güzellikleri Klasmanı'nı zirvede bitirerek beyaz mayoyu elde etmeye hak kazandı. TUR 2018'de yeşil mayoyu (sprint) İrlandalı Sam Bennett ve kırmızı mayoyu (tırmanış) ise Sloven Grega Bole kazandı. Euskadi takımından Eduard Prades, Lutsenko ile aynı süre, aynı saniyede bitirmiş olmasına rağmen, statü gereği, 6 etabın toplamında daha iyi sıralama değerleri almış olduğu için bu sene Türkiye Turu'nu kazanan sporcu oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.