Torku'dan Türkiye'nin ilk Ruşeymli bisküvisi

Buğdayın kalbi olarak ifade edilen ‘Ruşeym', Türkiye'de ilk kez bisküvi ile buluşturuldu ve yeni bir lezzet ortaya çıktı. Son teknolojiyle donatılan tesislerde üretilen Torku Tam Ruşeymli bisküviler 3 farklı çeşit ile raflardaki yerini aldı.

Torku, yeni bir lezzeti daha tüketiciyle buluşturdu. Buğdayın kalbi olarak da tanımlanan ve 1 ton buğdaydan yaklaşık 1 kilo elde edilebilen ruşeym, bisküviyle harmanlandı, Türkiye'de ilk defa Torku tarafından üretildi. Tüketici sağlığını birinci önceliği kabul eden ve Konya Şeker'in Unlu Mamuller Tesislerinde üretilen tam ruşeymli bisküviler, raflardaki yerini aldı. Torku'nun, bir çiftçi kuruluşu olan Konya Şeker'in gıda sektöründeki çatı markası olduğunu hatırlatan Konya Şeker Atıştırmalık İş Birimleri Koordinatörü Rafet Karataş, önümüzdeki süreçte de Torku'nun yeni ve farklı tatlarla sürprizler yapmaya devam edeceğini ifade etti. Karataş, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'un kendilerine çizdiği vizyon çerçevesinde, doğal kalmayı, doğal olanı tüketiciye sunmayı, güvenilir gıdanın adresi olmayı kısa zamanda başardıklarını da kaydetti.

“Torku, dünya pazarlarında da farklılaşmayı hedefliyor”

Konya'nın, Türkiye'nin tahıl ambarı şeklinde tanımlandığını, Konya Şeker'in ise Konya'yı gıdanın başşehri, gıda üretiminde referans şehir yapmak için yola çıktığını vurgulayan Başkan Konuk'un, gıdada referans şehir olabilmek için hem inovatif ürünler üretmek hem de ürün içeriği olarak kıymetli ve sağlıklı ürünler geliştirmek gerektiğine işaret ettiğini belirten Karataş, “Başkanımız Recep Konuk, buğdayın en kıymetli yerinden en kıymetli ürünü üretmek için bir çalışma yapılması talimatını verdi ve Ruşeymli Bisküvi geliştirmek için ürün geliştirme çalışması sürecini bu talimatla başlattık. Yaklaşık 8 ay süren Ar-Ge sonucunda Torku Tam Ruşeymli Bisküvilerin tadım testleri de dahil tamamlandı. Lezzet ve kaliteden taviz vermeden tüketici sağlığı öncelikli olacak şekilde üretilen Ruşeymli Bisküvilerin içeriğinde rüşeymin yanı sıra tam buğday unu da kullanıldı. Lif yönünden zengin bir içeriğe sahip, glikoz şurubu içermeyen Torku Tam Ruşeymli Bisküvi Ailesinin orman meyveli çeşidinde de gerçek meyve parçacıkları kullanıldı. Türkiye'de Ruşeymli Bisküviyi ilk defa üreten Torku, söz konusu ürün ve yeni çıkaracağı inovatif ürünler ile orta ve uzun vadede dünya pazarlarında da farklılaşmayı ve hem iç hem dış pazarlarda pazar payını büyütmeyi hedefliyor” dedi.