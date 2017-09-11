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11 Eylül 2017 17:42

Torununun ateşlediği kuru sıkı tabancadan yaralandığı iddiası

Konya’da 78 yaşındaki yaşlı kadının torununun ateşlediği kuru sıkı tabancadan çıkan barutla yaralanarak hastanelik olduğu iddia edildi.

Torununun ateşlediği kuru sıkı tabancadan yaralandığı iddiası

11 Eylül 2017 17:42


Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Baygın Sokak üzerinde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, 78 yaşındaki Kudret İ. henüz ismi öğrenilemeyen torununun ateşlediği kuru sıkı tabancadan çıkan barutla kafasından yaralandı. Yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.


Öte yandan, polisin olayın nasıl olduğu sorusuna yaşlı kadının torununun, maytaptan yaralandığını söylediği, olay yerinde ise boş kovan bulunduğu ileri sürüldü.




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