Trafiğe aldırış etmeden motosikletle drift yaptı

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir kent merkezinin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi üzerinde Hal İçi kavşağında yoldan geçen herkesin şaşkın bakışları arasında bir anda drift yapmaya başlayan motosikletli, yanı başından geçen araçlara aldırmadan tehlikeli hareketine devam etti. Motosikletlinin trafikte yaptığı drift, kendisini kaldırım üzerinde izleyen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne de ulaştırılan görüntüleri izleyen polis, kavşakta drift yapan motosikletliyi yakalamak için çalışma başlattı.