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07 Haziran 2018 16:36

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

İzmir-Çanakkale karayolu Buruncuk mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş, memleketi Konya’nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

07 Haziran 2018 16:36


Foça Jandarma Komando Okulunda eğitim gören Uzman Çavuş Osman İşbilir (25) geçtiğimiz gün İzmir-Çanakkale karayolu Buruncuk mevkiinde 45 YA 9793 plakalı otomobili ile park halindeki 78 AN 461 plakalı tıra arkadan çarpmış ve kazada hayatını kaybetmişti. İşbilir’in cenazesi, memleketi Konya’nın Seydişehir ilçesindeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Seyyid Harun Camii’ne getirilen Osman İşbilir’in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küpe Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine baba Ramazan İşbilir, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Garnizon Komutanı Asteğmen Ferhat Yaray, Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Burak Çelik, Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve vatandaşlar katıldı.



Kardeşlerinden biri bebekken, diğeri de trafik kazasında hayatını kaybetmiş


Osman İşbilir’in Foça’da uzman çavuşluk eğitimi gördüğü ve Ramazan Bayramı nedeniyle Seydişehir’deki ailesinin yanına gittiği öğrenildi. 4 kardeş olan Osman İşbirlir’in kardeşlerinden birinin bebekken, diğerinin de trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.




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