Trafik magandalarının kavgası

Olay anı bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi.

Olay, 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Dr. Hulusi Baybal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen 42 BBS 65 plakalı hafif ticari araç sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken, yine kimliği belirsiz 42 DA 530 plakalı otomobil sürücüsüyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler kavga etmeye başladı. Yaşanan kavga sonrası hafif ticari araç sürücüsü aldığı darbeyle yere yığıldı. Bir süre yerde hareketsiz şekilde yatan şahıs, daha sonra kendisine gelerek ayağa kalktı. Öfkeli sürücü ise vatandaşların araya girmesinin ardından yanındaki arkadaşıyla birlikte otomobiline binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Aldığı darbeden sonra kendisine gelen hafif ticari aracın sürücüsü de yanındaki arkadaşıyla birlikte polisi aradıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşanan kavga anı ve sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.