Trafik polisi kazada yaralandı, kardeşi öldü

Kaza, saat 06.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Ulubay Sokak üzerinden Şafak Caddesi istikametine seyir halinde olan Ramazan P. idaresindeki 35 EC 6942 plakalı otomobil, Levent C. idaresindeki 42 DJR 07 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Levent C. idaresindeki 42 DJR 07 plakalı otomobilin yolcu koltuğunda oturan Abdurrahman Cevizli, araçtan fırlayarak kaldırım üzerine uçtu. Sürücü Levent C. ve diğer araçta bulunan Mehmet Ç. de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede araçtan fırlayan Abdurrahman Cevizli’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, sürücü Ramazan P. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin çalışmasının ardından Abdurrahman Cevizli’nin cenazesi Beyhekim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada kardeşini kaybeden sürücü Levent C.’nin Konya İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde polis memuru olduğu ve İstanbul’a tayinini istediği öğrenildi.