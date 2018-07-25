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25 Temmuz 2018 09:54

Trafikte geri geri giden otomobili görenler şaşkına döndü

Konya’da arıza yaptığı tahmin edilen bir otomobilin trafikte geri geri gittiğini görenler şaşkına döndü.

Trafikte geri geri giden otomobili görenler şaşkına döndü

25 Temmuz 2018 09:54

Otomobilin geri geri giderken cep telefonuyla çekilen görüntüleri ise sosyal medyada dikkat çekiyor.


Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogar istikametinden merkez istikametine trafik akarken, caddede geri geri ilerleyen otomobili görenler cep telefonlarına sarıldı. Aracı görüntüleyen vatandaşlar görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Seyir halinde olan otomobil sürücüsünün üç tekerlekli motosiklete çarpmamak için küçük manevralar yapması da dikkat çekti. Geri geri ilerleyen sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.




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