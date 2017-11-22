Trafikte giden çöp konteyneri ilginç görüntüler oluşturdu

Olay, merkez Selçuklu ilçesinde dün saat 14.30 sıralarında yaşandı. Çöp konteyneri şiddetli rüzgar sebebiyle bulunduğu yerden hareket ederek caddede sürüklenmeye başladı. Cadde güzergahında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler bir vatandaş tarafından “Dikkat önünüze konteyner çıkabilir” başlığıyla sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, konteynerin rüzgar sebebiyle cadde üzerinde hızla hareket ettiği görülüyor. Bir süre sonra refüje çarpan konteyner tekrar hareket ederken, trafik ışığında bekleyen bir otomobil ise konteynerden kıl payı kurtuluyor. Konteyner hızla hareket ederek görüntüden çıkıyor.