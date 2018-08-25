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25 Ağustos 2018 12:23

Traktörden düşen çiftçi hayatını kaybetti

Konya’nın Hüyük ilçesinde, hareket halindeki traktörden düşen çiftçi, arka lastiğin altında kalarak hayatını kaybetti.

Traktörden düşen çiftçi hayatını kaybetti

25 Ağustos 2018 12:23


Kaza, ilçeye bağlı İmrenler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilik yapan 60 yaşındaki Ali Moda, 20 EF 729 plakalı traktörüyle yerleşim merkezinde seyir halinde iken mezarlık mevkisine geldiğinde aracın kaldırım kenarına çarpmasıyla birlikte dengesini kaybederek şoför mahallinden düştü. O sırada hareket halinde olan traktörün arka lastiği üzerinden geçen sürücü ağır yaralandı. Adrese yönlendirilen sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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