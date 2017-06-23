Tramvayda unutulan çocuklar annesine teslim edildi

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Medaş Tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi R.Ş. küçük çocuğu ve 8 yaşındaki oğlu K.M.Ş. ile 5 yaşındaki kızı H.Ş.yi alarak tramvaya bindi. Şehir merkezi istikametine seyir halinde olan tramvay Medaş Durağına geldiğinde küçük çocuğunu yanına alan R.Ş. tramvaydan indi. Annelerinin bir anlık dalgınlığıyla kapısı kapanan ve hareket eden tramvayda kalan 8 yaşındaki K.M.Ş. ve 5 yaşındaki H.Ş. ağlamaya başladı. Bunun üzerine tramvayda bulunan vatandaşlar tarafından bir sonraki durakta indirilen çocuklar, anneleri R.Ş.’nin indiği durağa götürüldü. Burada çocukların annelerini göremeyen vatandaşlar, polisi arayarak tramvayda iki çocuğun unutulduğu şeklinde ihbarda bulundu.

Çocuklar ağlamasın diye cep telefonundan oyun açtılar

Durakta annelerini beklerken ağlayan iki kardeşi sakinleştirmek için çevrede toplananlar cep telefonundan açtıkları oyunla çocukları oyalamaya çalıştı. Bir vatandaş ise üzerindeki ceketi çıkararak üşümemesi için 5 yaşındaki H.Ş.’ye giydirdi. Bu sırada 8 yaşındaki K.M.Ş. "Biz tramvayda kaldık. Herkes tramvayı açmaya çalıştı, açamadı. Sonra biz gidince annem de peşimizden gelmiş. Şimdi ben buraya geldim, annem gitmiş" diyerek ağlamaya başladı. Çocuklar vatandaşlar tarafından olay yerine gelen polis aracına bindirildi.

Küçük kız çocuğuna ceketini veren Murat Gaymaz ise, bir vatandaşın kendisine bir kadın görüp görmediğini sorduğunu söyleyerek, "Ben bir kadın fark ettim ama duraktan çıkışını, gidişini görmedim. Sonra çocuklara üşümesin diye ceketimizi verdik. Yardımcı olmaya çalıştık, konuştuk, sakinleştirmeye çalıştık. Sonra polis ekipleri geldi. Onlar görevini yapıyor. Şimdi annesi bulunmuş galiba geliyorlarmış. Bir sıkıntı yok yani çok şükür" diye konuştu.

Çocuklar annesine teslim edildi

İki çocuğunun içinde olduğu tramvayın peşinden gittiği öğrenilen anne R.Ş. ise polis ekiplerinin kendisini aramasıyla olay yerine geldi. Polis aracında bekleyen çocuklar annelerine teslim edildi. Büyük korku yaşayan iki kardeş annelerine sarılarak evlerinin yolunu tuttu.