Tropikal Kelebek Bahçesi 1 milyon 500 bin ziyaretçiye yaklaştı

Konya'nın merkez Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan Tropikal Kelebek Bahçesi, 1 milyon 500 bin ziyaretçi sayısına yaklaştı.

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan ve şehrin en büyük parklarından olan Kelebekler Vadisi Parkı içerisinde yer alan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Çiçek Bahçesi ve Macera Kulesi ile 2018 yılının en gözde ziyaret mekanları arasında yerini aldı. Mimari tasarımıyla da Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden "Sign of the City Awards" 2018 ödülünü alan ve kelebek figüründeki yapısı ile şehrin sembol ziyaret mekanları arasında olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi yerli ve yabancı turistlerin favori ziyaret mekanları arasında yer almayı başardı. Özellikle turizmde sezon yoğunluğunun yaşandığı yaz aylarında binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Tropikal Kelebek Bahçesi, 2018 yılının sonlarına yaklaşılan bu günlerde 297 bin 349 ziyaretçiyi ağırladı. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Kelebek Bahçesini 1 milyon 236 bin 195 kişi ziyaret etti.

Tropikal Kelebek Bahçesi 45 türde binlerce kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor

Konya için önemli bir turizm destinasyonu olan Tropikal Kelebek Bahçesi 7 bin 600 metrekare alanda 3 bin 500 metrekarelik gezi alanından oluşuyor. Yaz-kış 26 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem koşullarının sağlandığı bahçe 150 türe ait 20 binden fazla tropikal bitki ve 45 türde binlerce kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor. Kelebeklerin larvadan kelebek haline gelişindeki tüm evrelerinin gözlemlenebildiği bahçe içerisinde Kelebek Müzesi, Böcek Müzesi ve Doğa Eğitim Sınıfı gibi ziyaret alanları da yer alıyor. Bahçe içerisinde öğrenciler için bilim insanı, mantar, kuş, böcek etkinlikleri yapılıyor. Hafta sonlarına özel olarak da hayata dokun, boyama ve el işi etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca eğitim sınıfında randevu alan okul öğrencilerine böcek, ilginç canlılar, sürüngen eğitimi veriliyor.

Tropikal Kelebek Bahçesi Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 9.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.