TSE’den üretici ve ihracatçılara yüzde 25 indirim

Dr. Adem Şahin, yerli üretici ve ihracatçı için vermekte oldukları belgelendirme ve muayene gözetim faaliyetlerinde 2019 yılı sonuna kadar tarife değiştirmeksizin 1 Eylül itibariyle yüzde 25 indirim uygulamaya başladıklarını söyledi.

Uluslararası alanda ilk kez TSE tarafından başlatılan, ’TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi’ belgelendirilmesi kapsamında Konya’da bir firmaya belge verilmesi töreninde konuşan TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, dünyada ilk olan bu belgenin bir kalite göstergesi olduğunu ifade etti.

TSE’nin standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında on yıllardır iğneyle kuyu kazar gibi yaptığı çalışmaların ekonomi ve üreticiler için stratejik öneme haiz olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şahin, "Hepinizin yakından bildiği güvenin ve kalitenin sembolü olarak görülen TSE baklava dilimini, enstitünün yaptığı çok önemli faaliyetlerin küçük bir bölümünü sembolize etmektedir. Aslında TSE ülke ekonomimizin ekonomik kalkınma mücadelesinin en önemli aktörlerinden kurumlarından biridir dersek yanlış ifade etmiş olmayız” şeklinde konuştu.

TSE’den yüzde 25 indirim

Prof. Dr. Şahin, ekonominin ve Türk Lirası’nın üzerinde baskı ve spekülasyonların yaşandığı şu dönemde belgelendirme ve muayene gözetim ücretlerinden 2019 yılı sonuna kadar yüzde 25 indirim uygulayacaklarını açıkladı. Prof. Dr. Şahin şöyle konuştu:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan yerli ve milli üretimi destekleme politikası çerçevesinde hem yerli üretici hem de ihracatçı için vermekte olduğumuz belgelendirme ve muayene gözetim faaliyetlerinde 2019 yılı sonuna kadar tarife değiştirmeksizin yüzde 25 indirim uyguluyoruz. Bu uygulamaya 1 Eylül tarihinden itibaren başladık. Ayrıca vadesi geçmiş ve icra takibi başlatılmış borçları yeniden yapılandırma çalışmalarımız da devam etmekte. TSE, 64 yıldır olduğu gibi bugün de Türkiye’nin çalışkan sanayicisinin, cesur girişimcisinin yetenekli, fedakar hizmet erbabının, sanatkarın yanındadır. Bu kritik dönemde tamamen kendi imkanlarımızla sağladığımız bu desteğin üreticimiz ve ülkemiz için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum.”

Törenin enstitü için özel bir öneme sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şahin, “Bugünü bizim nezdimizde özel kılan bir başka neden de takdim edeceğimiz belge ile ilgilidir. 2018 yılı Ocak ayında malzemesi standart olarak yürürlüğe giren ’Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi’ henüz uluslararası alanda uygulaması olmayan bir standarttır. TSE bu önemli konuyu uluslararası gündemine getirerek uluslararası standart olarak kabul edilmesi yönünde çalışmaktadır. Havacılık sektöründen otellere, alışveriş merkezlerinden hastanelere kadar insanların belirli sürelerle birlikte zaman geçirdikleri toplu yaşam alanlarında hayati önem taşıyan hijyen ve sanitasyon konusunda TSE’nin çalışmasının uluslararası standart olarak yürürlüğe girmesi enstitünün başarı hanesine yazılacak önemli bir artı olacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin firma yetkililerine, ’TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi’ belgesini vererek hayırlı olmasını diledi.