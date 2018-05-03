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03 Mayıs 2018 09:15

TSK’daki kripto FETÖ’cülere operasyon: 70 gözaltı kararı

Konya merkezli 34 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ortaokul, lise ve üniversite yıllarında örgüte ait evlerde kalan 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

TSK’daki kripto FETÖ’cülere operasyon: 70 gözaltı kararı

03 Mayıs 2018 09:15


Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’ye yönelik başlatılan soruşturmada, örgütün TSK içindeki mahrem yapılanması deşifre edildi. Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ortaokul ve lise eğitimleri sırasında örgütün öğrenci evlerinde yetişmiş, örgütün amaç ve ideolojisini benimsemiş, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen, FETÖ/PDY yönetimi tarafından kendisine verilebilecek her türlü görevi yerine getirmeye hazır, TSK içerisine kripto muvazzaf sözleşmeli askeri personel olarak yerleştirildikleri anlaşılan şüpheliler tespit edildi. 70 sözleşmeli askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. 34 ilde düzenlenen operasyonda şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.




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