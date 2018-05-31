TSYD Konya Şubesi üyeleri iftarda buluştu

Yeni Stadyum içerisindeki Arena Restoran’da düzenlenen programda konuşan TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez, yönetim olarak kısa bir süre önce göreve başladıklarını, üyelere en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını söyledi. Üyelerin büyük bölümün katıldığı iftar yemeğinde Murat Dönmez, geçmiş dönemlerde şube başkanı olarak görev yapan Sabit Horasan ve Recep Çınar’a şükran plaketi verirken, Konyaspor’un kendi sahasında oynadığı maçlarda basın mensuplarının ikram görevini üstlenen Arena Restoran işletmecilerinden Ali Ziya Demet’e de teşekkür plaketi sunuldu. İftar programı üyelerin toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.