TSYD Konya Şubesi yeni binasına kavuştu

Büyükşehir Belediyesi Esnaf Odaları - Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürü Ahmet Yalçın ile birlikte yer tahsisi sözleşmeni imzalayan TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez yaptığı açıklamada, tarihi bir yapıyı spor basınına kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Dönmez şöyle konuştu; "Konya’da başta TSYD üyeleri ve spor basınını nezih ve otantik bir ortama kavuşturduk. Yeni yerimiz, bizlere daha çok çalışma şevki ve azmi verecektir. Şubemizin yeni yeri, üyelerimiz başta olmak üzere tüm Konya spor camiası ile daha iç içe, daha sık birlikte olma adına ev sahipliği yapacaktır. Bizlere bu imkanı veren dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı, Konya Milletvekili Tahir Akyürek’e, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca’ya, tahsis konusunda çalışmaları hızlandıran Esnaf Odaları - Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürü Ahmet Yalçın’a, Konya Şubemize yeni bina tahsis edilmesi konusunda büyük çaba sarf eden TSYD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Recep Çınar’a teşekkür ederim."

TSYD Konya Şubenin yeni idari binası, Ağustos ayı içerisinde hizmet vermeye başlayacak.