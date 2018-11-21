TSYD Konya Şubesinden Vali Toprak'a ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şubesi Yönetim Kurulu, Konya'ya yeni atanan Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı ziyaret etti.

TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez, ziyarette dernek çalışmaları ve derneğe bağlı spor kulübünün aldığı başarılardan bahsederek, amaçlarının kulüplerinde daha çok sporcu barındırmak ve kulübe bağlı sporcuların geçtiğimiz yıllarda elde ettikleri Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonluk sayısını arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Bugün 376 sporcularının bulunduğunu ve 200'den fazla bayan sporcularının bulunduğunu anımsatan Dönmez, "Spor sayesinde çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak için çalışıyoruz" dedi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ta görev yaptığı Hakkari'de yaşam şartlarının zor olmasına rağmen spor sayesinde çok sayıda genci teröre bulaşmaktan kurtardıklarını, özellikle kadın futbol takımı kurarak o bölgede yaşayan insanları spor sahalarına ailecek çektiklerini söyledi. Sporu sevdiğini ve spor yaptığını da anımsatan Vali Toprak, kayak sporu ile ilgilendiğini, Konya'ya geldikten sonra ilk ziyaretini de Derbent'e yaparak buradaki kayak merkezi çalışmaları halkında bilgi aldığını belirtti. Bazı spor müsabakalarını ailecek izlediklerini anımsatan Vali Toprak, bundan sonra koyu Konyasporlu olduğunu, TSYD'nin hem dernek hem de spor kulübü olarak yaptığı çalışmalardan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Ziyarette, dernek Başkanı Murat Dönmez, Vali Toprak'a bir plaket sundu. Ziyarette, TSYD Yönetim Kurulu Üyeleri, Tolga Durmaz, Mehmet Yenikaynak, Selahattin Akçakaya, Mürsel Çetin, Halil İbrahim Parlak ve Burak Taşpınar da hazır bulundu.