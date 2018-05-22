TSYD’den Başkan Altay’a hayırlı olsun ziyareti

TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez ve yönetim kurulu üyeleri, yeni görevi nedeniyle Uğur İbrahim Altay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. TSYD Şube Başkanı Dönmez, ziyaretteki konuşmasında dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bünyesinde yer alan spor kulübüyle TSYD Konya Şubesinin uluslararası ve ulusal yarışmalarda birincilikler elde eden sporcuları barındırdığını kaydeden Dönmez, Konya’da başarılı sporcuların yetişmesi ve spor tesislerinin kazandırılmasında Büyükşehir Belediyesinin bir lokomotif görevi üstlendiğine dikkat çekti.

Başkan Altay ise konuşmasında, sporun insan yaşamına katkı sunduğunu hatırlattı. Şehir takımlarının maçlarını fırsat buldukça takip ettiğini, alınan galibiyetler sonrası kendisinin de mutlu olduğunu söyleyen Başkan Altay, değişik branşlarda Büyükşehir Belediyespor adına yarışan sporcuların madalyalar aldığını belirtti.

Ziyarette Başkan Altay’a TSYD rozeti takılarak fotoğraf çektirildi.