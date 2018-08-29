Tüm-İş Sendikasından bakıcı annenin ölümüne ilişkin açıklama

Tüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Tüm-İş) Genel Başkanı Mahmut Şahin, geçtiğimiz ay Konya’da, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde çalışan ve iş çıkışı evine dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 34 yaşındaki Zeynep Gündüz’ün annesi ve babasıyla birlikte mezarını ziyaret etti.

Taşeron işçi olarak çalışırken bir süre önce kadroya alınan Zeynep Gündüz’e müdürlerinin vardiya saatleri konusunda baskı uygulandığını iddia eden Tüm-İş Genel Başkanı Şahin, vardiya saatleri dışında işe çağrılan kadının ölümünün bir kaza değil cinayet olduğunu savundu.

Şahin, “Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde çalışan bir bakıcı anne kardeşimizin mezarının başındayız. Bunu normal bir trafik kazası diye geçiştirmek, asla mantıklı ve duygulu değil. Burada bir cinayete kurban giden kardeşimizin mezarındayız, 34 yaşında. Sadece ve sadece 2 Nisan’da taşeron işçiyken kadroya geçen bu kardeşlerimiz müdürlerin adeta ortak uygulaması sonucunda neredeyse kadroya geçmeleri cezalandırılarak üçlü vardiya sistemi ile öyle bir hale getirildiler ki, robot. Asla fiziksel olarak kaldıramayacakları bir yük yüklendi kendilerine, ’Sanki kadroya geçtiniz de ne oldu, biz size yine yapacağımızı yaparız’ diyen bir anlayış tarafından cezalandırılıyorlar” dedi.

"Bu uygulamanın ilk kurbanı, maalesef Zeynep kardeşimiz olmuştur”

Bu uygulamanın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının haberi olmadan hayata geçirildiğini ifade eden Şahin, "Şehrin dışındaki otobüslerin gitmediği, kaldırımların olmadığı, trafik ışığının olmadığı, güvenliğin olmadığı yerlere anneleri gecenin 11’inde bırakmak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yakışmaz, uymaz, aileye uymaz, bizim yapımıza uymaz. Ama şu an da görüyorum ki, maalesef neredeyse Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bile haberi yok bu uygulamadan. Bakanımızın haberi olsa zaten bu uygulamayı anında bitirir. Gece 11’de işten çıkan bir anneyi, sabah 7’de tekrar işe çağırmak asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti’nde devletimizin yapacağı bir uygulama olamaz. Bunu hiç kimse savunamaz. İşte bu uygulamanın ilk kurbanı, maalesef Zeynep kardeşimiz olmuştur. Anne ve babası gözü yaşlı her gün burada, mezarının başında. 34 yaşında bir kardeşimiz” diye konuştu.

“Suç duyurusunda bulunacağız”

Kazanın nedeninin iş yeri müdürlerinin uyguladığı vardiya saatleri olduğunu iddia eden ve bu konuda suç duyurusunda bulunacaklarını kaydeden Şahin, “Bu uygulama kesinlikle suç duyurusunu hak eden bir uygulamadır. Bu cinayeti işleyen Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüdür ve biz Tüm-İş Konfederasyonu olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü şikayet edeceğiz, davacı olacağız, suç duyusunda bulunacağız, cinayet işlemekten, ölüme sebebiyet vermekten ve şu unutulmasın ki, işçiler sahipsiz değildir. İşçiler o memurların kölesi asla değildir. Herkes görevini yapacak. Bu kurum 24 saat çalışıyorsa annelerin sayesinde çalışıyor, bunu da herkes bilecek” ifadelerini kullandı.