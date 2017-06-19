TÜMSİAD Konya Şubesi’nin, üyeleri ve şehit aileleri onuruna düzenlediği iftar programı TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bir düğün salonunda geçekleşen program Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Program da bir konuşma yapan TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Berdan Aktan, üretim ve sektörel çeşitliliği ile Konya’nın önemli bir gücünü temsil etmekte olan TÜMSİAD üyelerinin alan el değil veren el olabilme düsturuyla, memleket sevgisi odaklı çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Vatan sevgisiyle ülke için çalıştıklarını ve ürettiklerini belirten Aktan, “Sizlerin desteğiyle buna her geçen gün daha iyi yapabildiğimizi görmek en büyük gurur kaynağımızdır. Bu aşama da hükümetimizin almış olduğu istihdam desteği, vergi kolaylıkları, yasal düzenlemeler, reform seviyedeki uygulamalar iş dünyası olarak bizleri son derece rahatlatmakta ve özel sektörün önünü açmaktadır. Üretim ve istihdamı artırmaya yönelik bu çalışmaların devam edeceğini umuyoruz” dedi.

“Gelen verilere baktığımız zaman büyüme rakamları gayet olumlu”

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan ise iş dünyasındaki gelişmelerin çok olumlu olduğunu kaydederek, “Gelen verilere baktığımız zaman büyüme rakamları gayet olumlu. Sayın bakanımızla da yaptığımız toplantıda da gördük bunu. Önümüzdeki periyotlarda da hedeflerimiz tutturacağımızı gösteriyor. Bize o kurulan tuzaklar inşallah başlarına çalınır. O tuzaklar oluşmazsa tahmin ediyoruz ki önümüzde güzel bir süreç var. TÜMSİAD ailesi bu durumda çalışmalarını, organizasyonlarını yürütüyor. Her fırsatta biz üretmeye devam edeceğiz. Üreteceğiz, iş üreteceğiz, aş üreteceğiz. En son istihdam kampanyası olsun, çeşitli cazibe merkezlerindeki seferberlikler olsun bu manada üretime ve değerli ürünlerimizi yurt dışına satmaya önem gösteriyoruz. Birçok organizasyonlar, programlar yapıyor, proje ekipleri kuruyoruz. Dolasıyla iş üretmek, laf üretmemek gerekiyor. Mümkün olduğu kadar laf üretme yerine iş üretimine ve o ürettiklerimizi sahaya, topluma sunabilme gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

“Şu an da hükümet çok ciddi şekilde teşvik politikalarıyla sahaya hareket sağlıyor”

Toplumun artık kendi göbeğini kendisinin keseceğini de ifade eden Doğan, “Bunun tahsis edilmesi sürecinde önümüzde yapılacak işler içerisinde baktığımız zaman da birkaç husus var. Şu an da hükümet çok ciddi şekilde teşvik politikalarıyla sahaya hareket sağlıyor. Biz iş adamları olarak da birçok teşvik alanlarından yararlanılması ve üretilmesi anlamında da artık hareketlenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu teşvikleri, bu işleri organize ederken hızlı bir şekilde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmemiz gerekiyor. İkinci bir husus da muhakkak bu birliğin ve beraberliğin tahsis edilmesi gerekiyor. Bu iki hususu çok önemsiyoruz. Ayrımcılık değil birlik ve beraberlik olmalı, laf üretmek değil iş üretmek lazım” şeklinde konuştu.

Program, fotoğraf çekimiyle son buldu.