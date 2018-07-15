15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle açıklama yapan TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Berdan Aktan, Türk halkının ülkesinin işgaline canını vererek müsaade etmediğini hatırlattı. Aktan, “15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla bir millet destan yazdı, dünyaya demokrasi dersi verdi. Asker üniforması giyen çok uluslu güçlerin desteklediği FETÖ’cü alçakların vatanımızı işgal girişimine canını ve kanını veren halkımız müsaade etmemiştir. Çanakkale Savaşı, Kutul Amare Zaferi, İstiklal Harbi ve Kıbrıs Barış Harekatını dinleyerek büyüyen aziz Türk milletinin 7’den 70’e tüm ferdi o gece vatanına sahip çıkmıştır. 15 Temmuz, Türk milleti için tarih kitaplarında yerini alacak ve nesilden nesile aktarılacaktır. Bu ruh milli ve manevi değerlerimizin eseri olarak ortaya çıkmıştır. TÜMSİAD ailesi olarak bizler de o gece Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak ülkemizin her köşesinde meydanlarda olduk. 15 Temmuz’dan sonra devam eden ekonomik darbe girişimlerine karşı yerli ve milli sermaye olarak karşı durduk. Ülkemizin ayağındaki prangalardan tamamen kurtulması için 24 Haziran’da yapılan seçimle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmiştir. Büyük Türkiye hedefine ulaşmak için atılan bu adımla ekonomimizin önündeki engellerin kaldırılarak sanayimizin şahlanmasını beklemekteyiz. TÜMSİAD bu süreçte de bir sivil toplum kuruluşu olarak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirecektir. Bir milletin el ele, gönül gönüle, omuz omuza verince nelerin üstesinden geldiğini 15 Temmuz’da tüm dünyaya gösteren Türk milletinin her sorunu birlik ve beraberlik içinde kolayca aşacağına olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle 2 yıl önce canlarını feda ederek bir destan yazan şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi.