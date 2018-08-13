TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Berdan Aktan yaptığı açıklamada, ekonomik reformlar, sanayi hamleleri ve küresel ticaretten aldığı payla yeniden dirilişe geçen Türkiye’nin yükselişini tehdit olarak görenlerin harekete geçtiğini söyledi. Aktan şöyle konuştu; “15 Temmuz darbe girişiminde başarılı olamayanlar, sınırlarımızın dibinde bir terör devleti kurmak isteyenler emellerine ulaşamayınca dolar kuru üzerinden Türkiye’ye ekonomik savaş açmıştır. Bizleri sindirmeye çalışanların oynadığı oyunun farkındayız. Bu oyuna boyun eğmeyeceğiz. TÜMSİAD ailesi olarak bundan önce olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin yanında yer alarak güçlü Türkiye için üretmeyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, Büyük Türkiye ideali doğrultusunda iktisadi arenada yerli ve milli mücadelemizi sürdüreceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Modeli’nde yer alan sürdürülebilir kalkınma, güçlü iletişim, tam bağımsız ve sıkı para ve maliye politikalarıyla bu ekonomi savaşını da kazanacağımıza inanıyoruz.”