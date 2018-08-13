Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 13:03

TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Aktan: “Bu savaşı da kazanacağız”

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube Başkanı Berdan Aktan, Türkiye’ye dolar üzerinden operasyon yapılmaya çalışıldığını belirterek, “Bu savaşı da kazanacağız” dedi.

TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Aktan: “Bu savaşı da kazanacağız”

13 Ağustos 2018 13:03


TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Berdan Aktan yaptığı açıklamada, ekonomik reformlar, sanayi hamleleri ve küresel ticaretten aldığı payla yeniden dirilişe geçen Türkiye’nin yükselişini tehdit olarak görenlerin harekete geçtiğini söyledi. Aktan şöyle konuştu; “15 Temmuz darbe girişiminde başarılı olamayanlar, sınırlarımızın dibinde bir terör devleti kurmak isteyenler emellerine ulaşamayınca dolar kuru üzerinden Türkiye’ye ekonomik savaş açmıştır. Bizleri sindirmeye çalışanların oynadığı oyunun farkındayız. Bu oyuna boyun eğmeyeceğiz. TÜMSİAD ailesi olarak bundan önce olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin yanında yer alarak güçlü Türkiye için üretmeyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, Büyük Türkiye ideali doğrultusunda iktisadi arenada yerli ve milli mücadelemizi sürdüreceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Modeli’nde yer alan sürdürülebilir kalkınma, güçlü iletişim, tam bağımsız ve sıkı para ve maliye politikalarıyla bu ekonomi savaşını da kazanacağımıza inanıyoruz.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç