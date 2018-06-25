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25 Haziran 2018 14:30

TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Aktan: "Şimdi ekonomik hedeflere odaklanılmalı"

KONYA (İHA) – Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube Başkanı Berdan Aktan, “Sandıktan istikrar çıktı.

TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Aktan:

25 Haziran 2018 14:30

Şimdi ekonomik hedeflere odaklanılmalı” dedi.


Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçim sonuçlarını değerlendiren TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Berdan Aktan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti. Aktan, “Cumhur İttifakı demokrasinin gereğini yerine getiren seçmenimiz tarafından ilgi görmüş ve Recep Tayyip Erdoğan ülkemizin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olmuştur. Sandıktan istikrar çıktı. Halkımızın istikrardan yana oyunu kullanması Türkiye’nin güçlü lideriyle itibarını da artırmıştır. Sanayicimiz ve işadamlarımız istikrar karşısında ülkesinin geleceğine güvenerek yatırım yapabilecektir. Seçimler öncesinde küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaları da fırsat bilerek ülkemize adeta ekonomik operasyon düzenlemek isteyenlerin oyunları da bozulmuş oldu. Oluşan siyasi tablo karşısında Türkiye’ye güvenenlerin yatırımlarını artırmasını bekliyoruz. Ekonomi yönetimimiz vakit kaybetmeden gerekli düzenlemeleri hayata geçirmeli. Şimdi ekonomik hedeflere odaklanılmalı” dedi.




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