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11 Temmuz 2018 17:24

TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Aktan: "Srebrenitsa katliamını unutturmayacağız"

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube Başkanı Berdan Aktan, Srebrenitsa katliamını hiçbir zaman unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Aktan:

11 Temmuz 2018 17:24


TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Berdan Aktan, 23. yıl önce Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da silahsız ve masum 8 binden fazla Müslüman’ın sığındıkları güvenli bölgede Birleşmiş Milletler adına görev yapan Hollandalı askerlerce Sırp askerlere teslim edildiğini hatırlatarak, “Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerler soykırım suçu işleyerek savunmasız insanları şehit etmiştir. Avrupa, 2.Dünya Savaşından sonra yaşanan en büyük soykırıma sessiz kalmış, Boşnak Avrupalıların ölümünü izlemiştir. Bu utanç Avrupa’ya her yıl anımsatılmalı. Srebrenitsa katliamını hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Müslüman oldukları için ülkelerinde kendilerine ‘Türk’ denilen Boşnakları, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkı yalnız bırakmayacak, maddi ve manevi desteğini de hiçbir zaman esirgemeyecektir. Bosna savaşında şehit edilen kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, ülkesini işgalden kurtarmak için yokluklar içinde savaşan bilge lider Aliya İzzetbegoviç’i de saygı ve özlemle yad ediyorum” dedi.




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