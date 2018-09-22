İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TÜMSİAD üyeleri 'Bırakma Beni' filmini izledi

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şubesi yönetim kurulu üyeleri aileleriyle birlikte ’Bırakma Beni’ filmini izledi.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şubesi yönetim kurulu üyeleri aileleriyle birlikte 'Bırakma Beni' filmini izledi.


Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan yetim çocukların gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı, 'Bırakma Beni' filmi vizyona girerek sinemaseverlerle buluştu. Yönetmenliğini Aida Begic'in yaptığı filmin izleyiciyle buluştuğu gün TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Berdan Aktan, yönetim kurulu ve dernek üyeleri aileleriyle birlikte sinemaya gelerek filmi beyaz perdede izledi. TÜMSİAD yönetim kurulu üyeleri sinema salonunun girişindeki film afişinin önünde hatıra fotoğrafı çektirerek sanatseverleri filmi izlemeye davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.