TÜMSİAD üyeleri 'Bırakma Beni' filmini izledi

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şubesi yönetim kurulu üyeleri aileleriyle birlikte 'Bırakma Beni' filmini izledi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan yetim çocukların gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı, 'Bırakma Beni' filmi vizyona girerek sinemaseverlerle buluştu. Yönetmenliğini Aida Begic'in yaptığı filmin izleyiciyle buluştuğu gün TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Berdan Aktan, yönetim kurulu ve dernek üyeleri aileleriyle birlikte sinemaya gelerek filmi beyaz perdede izledi. TÜMSİAD yönetim kurulu üyeleri sinema salonunun girişindeki film afişinin önünde hatıra fotoğrafı çektirerek sanatseverleri filmi izlemeye davet etti.