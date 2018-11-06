TÜMSİAD üyelerine faizsiz sigortacılık anlatıldı

Dernek binasında düzenlenen seminerde konuşan Dr. Yunus Emre Gürbüz, tekafül sigortacılığı da denilen faizsiz sigortacılığı anlattı. Dr. Gürbüz, "Dünya'da bu ifade kullanılmıyor, sadece Türkiye'de kullanılıyor katılım sigortacılığı yabancı yatırımcılarla bir araya geldiğimizde diyorlar ki, bu nedir? Katılım sigortacılığı 2015-2016 yılında Hazine Müsteşarlığı temel oturtalım dediği zaman çalışmalar yapmaya başladık. 2017 yılı sonunda yayınlanan yönetmelikte önemli katkılarımız oldu. İlk olarak orada geçiyor bu ifade resmi olarak” dedi.

Dr. Yunus Emre Gürbüz, “Bu dalda Tekafül Corparation diye bir şirketle başlayan bu serüven bugün dünyanın bir çok ülkesinde 200'ü aşkın sigorta şirketi potansiyele ulaşmış vaziyette. Her geçen gün de ehemmiyetinin arttığını görüyoruz. Türkiye'de 2018 yılı Ağustos ayı itibariyle 8 tane katılım sigortası Tekafül işi yapan şirket olduğunu görüyoruz. Tekafül şirketlerinin, katılım sigortası şirketlerinin ulaştığı pay geçen ay itibariyle 3.8 pazar payı. Bu ciddi bir oran. Ciddi bir başarı” ifadelerini kullandı.

Seminere dernek mensupları ve davetliler katıldı.