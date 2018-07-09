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09 Temmuz 2018 15:05

TÜMSİAD üyelerine yeniden yapılandırma anlatıldı

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şubesi tarafından üyelerine 7143 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

TÜMSİAD üyelerine yeniden yapılandırma anlatıldı

09 Temmuz 2018 15:05


Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, grup müdürleri Emrah Yalçın ve Veysel Bostan’ın katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Berdan Aktan, 24 Haziran’da gerçekleşen seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ederek, artık ekonomiye odaklanılması gerektiğini söyledi.


Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver ise, kanunun 8 ana başlıktan oluştuğunu ve kesinleşmiş alacaklara ilişkin hükümler olduğunu belirtti. Ünver, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini, trafik cezasından tutunda kara yollarında usulsüz geçişlere kadar birçok başlığı içinde barındırdığının altını çizdi.




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