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22 Mayıs 2018 14:35

TÜMSİAD’dan Başkan Altay’a ziyaret

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube Başkanı Berdan Aktan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

TÜMSİAD’dan Başkan Altay’a ziyaret

22 Mayıs 2018 14:35


TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Berdan Aktan beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, belediye meclisince Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Uğur İbrahim Altay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Berdan Aktan, yeni görevinde başarılar dilediği Başkan Altay’ın Selçuklu Belediye Başkanlığı döneminde ilçede sosyal, kültürel ve fiziki belediyecilik alanında birçok hizmete imza attığını söyledi. Aktan, “Başkanımız artık Konyamızın 31 ilçesinden sorumlu. Selçuklu’da elde ettiği bilgi ve deneyimini Konya Büyükşehir Belediyesine aktaracağından hiç şüphemiz yok. Yeni dönemde TÜMSİAD ailesi olarak bizler de görev düşmesi halinde elimizden gelen gayreti göstermeye hazırız” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, sivil toplum kuruluşlarının bulundukları bölgelerin kalkınmasına öncülük ettiğini dile getirdi. Başkan Altay, Konya sanayisinin her geçen gün büyüdüğünü, şehrin katma değerini artırmak için ilgili kuruluşların yanı sıra TÜMSİAD ile de istişare içinde olacaklarını sözlerine ekledi.


Ziyaretin sonunda Başkan Altay’a, Ayet-i Kerime yazılı bir tablo hediye edilerek fotoğraf çektirildi.




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