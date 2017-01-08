Tüp bebek tedavisinde ümitsizliğe kapılmayın

Medicana Konya Hastanesi, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Alptekin Alagöz, tüp bebek tedavisi gören hastaların umutsuzluğa kapılmadan tedaviye devam etmelerini istedi.

Her 8 çiftin birinde kısırlık probleminin yaşandığını söyleyen Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Alptekin Alagöz, "Günümüzde 8 çiftten bir tanesinde sıklıkla gördüğümüz kısırlık problemleri tedavisinde bütün dünyanın sıklıkla kullandığı tüp bebek tedavileri hastaların peşinde koştuğu ana tedavilerden bir tanesidir. Başarı oranları yüzde 19 ile 39 arasında olan tüp bebek tedavisinde iyi bir hasta grubunda bu oran yüzde 50-60’lara kadar çıkabilmektedir" dedi.

Erken tedavinin önemini anlatan Op. Dr. Alptekin Alagöz, "Hastaların tüp bebek tedavilerinden iyi yararlanabilmeleri, iyi bir sonuçla çıkabilmeleri için kendi testlerini, nedenlerini ve niçin tüp bebek yaptırdıklarına yönelik tetkiklerini iyi yapmaları gerekiyor. Tedavide yaşanılan güçlüklerin en başında tedaviye hastaların geç gelmesi, sürecin uzaması, gerekli testlerin zamanında yapılmaması gelmektedir. Erkeğin ve kadının çocuk edinme zamanını ertelediği takdirde hastanelere başvurarak hem erkeğin, hem kadının ufak bir iki testi yapmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Tedavide umutsuzluğa kapılmayın"

Hastaların ümitsizliğe kapılmamasını isteyen Alagöz, "Tüp bebek tedavilerinin başarılı ve başarısız olması hastaların umut ve umutsuzluğa kapılmalarına sebep oluyor. Umutsuzluğa kapılan hastalar tedaviden koparak bir daha tüp ve çocuk tedavilerini ertelemekte, hatta aile bütünlüğü bozulabilmektedir. Bundan dolayı yeni evli çiftlerin veya aile öyküsü olanların ya da geçmişinde ameliyat, enfeksiyon buna benzer cerrahi geçiren erkek ve kadın hastaların ve çiftlerin özellikle bir tüp bebek merkezine ve güvenli bir adrese gelerek iyi bir laboratuvarda testleri yaptırarak kendi üreme potansiyellerini saptamalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.