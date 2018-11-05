“Türk Dış Politikasında Yumuşak Güç Unsurları” konferansı yapıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ), Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu'nda “Türk Dış Politikasında Yumuşak Güç Unsurları” konferansı gerçekleştirildi.

Necati Özkan Konferans Salonu'nda yapılan konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Uğur Uslu, “Kadınhanı'mızın yetiştirmiş olduğu güzide ve değerli hocamız Musa Kulaklıkaya'nın aramızda olmasından mutluluk duyuyoruz. Kendisine davetimizi kabul ettiği için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Programda konuşan eski Büyükelçi İİT SESRIC Genel Müdürü Musa Kulaklıkaya ise, dünya'da bir nüfuz mücadelesi olduğunu belirterek, “Tıpkı insanlar gibi devletler arasında da rekabet vardır. İnsanlar, bu rekabeti başarıyla sonuçlandırmak için birçok araç kullanırlar. Devletlerin de başka milletlere ve devletlere kendini kabul ettirmek için kullandığı enstrümanlara baktığımızda bir defa silahlı güç ve ordunun başta gelen bu güç unsurlarından biri olduğunu görüyoruz. Devlet bu gücüyle dostlarına güven düşmanlarına korku vermek ister. Bir başka kullanılan enstrüman ekonomik gücüdür. Ancak bugün burada korkutmadan milletleri yanına çekmenin bir başka unsurundan bahsedeceğim buna ‘yumuşak güç' diyoruz. Yumuşak güç; insanların kalbini kazanmak, başkalarını kendisine hayran bırakmak için kullanılan güç unsurlarıdır. Diğer güç unsurlarına değinecek olursak bunlar; yumuşak güç, sert güç son zamanlarda ortaya çıkan akıllı güçtür. Yumuşak güç ile sert güç arasındaki en önemli fark, sert gücün bir maliyet gerektirmesidir. Yani askeri gücünüzle bir başkasına gözdağı vermek istediğinizde ya çok sayıda asker barındırmanız gerekir ya da var olan askerlerin mühimmatlarını günün modern standartlarında tutmanız gerekir. Ekonomik güçle ülkelere hitap etmenin de bir maliyeti vardır. Ayrıca Ülkelerin sahip olduğu kültürel değerler, örf, gelenek, edebiyat, sanat, spor, sinema, medeniyet anlayışı gibi kavramlar yumuşak güç unsurlarıdır. Bu değerler, ülkelerin kendilerini takdim edebildikleri alanlardır” şeklinde konuştu.

“Türkiye dünyada yükselen bir değerdir”

Dünya düzenini kurgulayan, sorunlar çıktığında çözümler bulmaya çalışan ve dünya haritasını yeniden şekillendiren aktörlerin olduğunu söyleyen Kulaklıkaya, “Süper güçler, Birleşmiş Milletler (BM) NATO, Avrupa Birliği (AB) gibi ülkelerin yumuşak güç unsurlarını kullanmalarının nedeni, kamu diplomasisi, ülkelerin karşılıklı bağımlılığı, dünya arenasında meşruiyet kazanmak, düzen kurucu rol, özellikle de Türkiye'de coğrafi konum ve tarihi sorumluluklardır. Türkiye'de hem kendi coğrafyasında hem de dünyada dikkate alınan, yok sayılmayan yükselen değerlerden biridir. Güç unsurları kullanırken en akıllıca olan az maliyetli ve hakikaten gönüllere taht kuran araçları kullanmaktır” ifadelerini kullandı.

Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Uğur Uslu, tarafından günün anısına eski Büyükelçi İİT SESRIC Genel Müdürü Musa Kulaklıkaya'ya plaket takdimi yapıldı. Programa, Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Nuri Ödük, Kadınhanı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz, eski Büyükelçi İİT SESRIC Genel Müdürü Musa Kulaklıkaya, Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Uğur Uslu, müdür yardımcıları, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.