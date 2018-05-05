Türk Dünyası, Meram’da buluştu

6 Mayıs’a kadar sürecek etkinlikler kapsamında Türk Dünyası, Meram’da buluşuyor.

Türk Dünyası Bacıbey Festivali’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 3 yıllık hummalı bir çalışma sonu Dutlu Koruluğunun tamamlandığını belirterek, “Hızla gelişen şehrimizde; halkımızın özellikle yaz dönemlerinde ihtiyaç duyduğu doğal yeşil alanlar, sportif alanlar, aktivite alanlarına yönelik fiziki düzenlemelerimiz, diğer taraftan sosyal ve kültürel ihtiyaçlara yönelik programlar ile farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. Bugün burada fiziki çevre düzenlemeleri ve Meram’ın yeşil dokusunu daha da zenginleştiren bir hizmeti sizlerle buluştururken diğer taraftan, gelenekten geleceğe de adımlar atacağımız bir kültür festivaline de ev sahipliği yapmanın haklı sevinci ve heyecanını yaşıyorum. 3 yıllık hummalı bir çalışmanın ürünü olarak, 850 bin metrekarelik devasa bir alanda sizler için Konya’da ilk defa koruluk oluşturarak Dutlu Koruluğunu hizmetinize sunabilmek için gece-gündüz, soğuk-sıcak demeden ekiplerimizle seferber olduk. Güzel işleri güzel yapma gayreti, ibadet hükmündedir” dedi.

“Şefkat ile sarıldığımız ana kucağımızdır Meram”

Başkan Toru, festivalin adını cihan devletine giden yolda yöneticilik görevi almış, önemli roller üstlenmiş, tarihteki kahraman kadınlardan yola çıkarak isimlendirdiklerini ifade ederek, “Festival kapsamında gerek sanatçıların ve gerekse zanaatkarların sanatları örneklerle halka sunularak, Türk dünyasına da birlik ve beraberlik mesajları verilecektir. Bağımsız Türk Devletleri arasındaki geçmişten gelen kan bağlarımızın yanı sıra, yaşayan kültürümüzle harmanlayarak, Türk dünyası arasındaki kardeşliğin pekişmesi ve gelenekten geleceğe Türk kültürünün görkemleriyle ortaya konulması, festivalin başlıca amaçları arasında yer almaktadır. Misafir ülkelerin yanı sıra ülkemizin farklı yörelerinden katılım sağlayacak olan el sanatlarının sergilenmesinin yanı sıra gündelik yaşantımızdan da örnekler sunulması, köklerimizin Anadolu coğrafyasındaki yansımaları, değişim ve gelişimlerinin gözlemlenmesine de imkan sağlayacaktır. Millet olarak birlikte yaşama azmimizin kuvvetli bir ifadesi olan kültür birliğimiz sayesinde siyasi birlikteliklerimizin de güçlenmesine, ortak değerlerimizin korunup yaşatılmasına vesile olması en büyük kazancımız olacaktır. Milli kültürümüzü yaşatırken, gençlerimize doğru aktarılmasını sağlamak da festivalin amaçları arasındadır. Kalbimizde ne varsa sözümüzde o vardır. Siyaset anlayışımız doğruluk, samimiyet ve hizmet üzerine kuruludur. Şefkat ile sarıldığımız ana kucağımızdır Meram” dedi.

Türk Dünyası Meram’da buluşuyor

Festival kapsamında bir çok etkinliğin gerçekleşeceğini ifade eden Başkan Fatma Toru, “Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan gibi kardeş ülkelerden festivale konuk olacak olan ekipler folklor gösterileri ve el sanatlarıyla renk katacaklardır. Festival alanına 500 kişilik büyük bir otağ kurduk. Otağın çevresinde ise küçük obalar ve Yörük çadırları yer almaktadır. Otağda etkinlikler gerçekleştirilirken obalarda ve çadırlarda el sanatları sergilenecektir. Festivalde Konya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından da Selçuklu temalı bir sahne sunumu gerçekleştirilirken, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Bölüğü tarafından da konserler verilecektir. Ayrıca kılıç kalkan ekipleri de yapacağı gösterilerle ilgi odağı olacaktır. Festivalde geleneksel okçuluğumuzu temsilen Bacıbey Okçuluk yarışmaları da yapılacaktır. Festivalin son gününün Hıdırellez’e gelmesi nedeniyle Prof. Dr. Kemal Özcan tarafından Türk Dünyasında Hıdırellez konulu bir konferans verilecektir. Çocuklara yönelik yarışmalarla renklenecek olan festivalde ayrıca Türk Dünyasından Esintiler isimli bir konserle şehrimizden bir müzik grubu, grup 50+ sahne alacaktır. Son dönemlerde yaptığı eserlerle adından sıkça söz ettiren Dombıra’nın bestecisi Arslanbek Sultanbekov ile Bayır Bucak Türkmeni Adil Şan da sahne alarak hemşehrilerimizi milli duygularla coşturacaktır” ifadelerini kullandı.

“Türk Dünyası bir bütündür”

Başkan Toru, üç gün boyunca Türk Dünyasının kalbinin Dutlu Koruluğunda atacağını ifade ederken şunları söyledi: “Tüm hemşehrilerimizi Dutlu Koruluğunda ağırlamaktan kıvanç duyacağız. Festival; ülkemizin üzerinde oynanmak istenen karanlık oyunlara karşı da, bir anlamda yalnız olmadığımızı göstermesi açısından önem kazanmaktadır. Türk dünyası bir bütündür ve kardeşlik bağlarımızın daha da güçlenmesi, gelecek asırların Türk asırları olacağının müjdesi gibidir.”

Konuşmaların ardından kortej eşliğinde tören alanından obaların bulunduğu alana yürünürken renkli görüntüler oluşturuldu. Türk Dünyası Bacıbey Festivali 6 Mayıs Pazar gününe kadar çeşitli aktivitelerle devam edecek.

Festivalin açılışına AK Parti Konya Milletvekilleri Muhammed Uğur Kaleli ve Hacı Ahmet Özdemir, AK Parti önceki dönem Konya Milletvekili Mustafa Kabakcı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fahrettin Kulu ve yönetim kurulu üyeleri, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Milliyetçi Hareket Partisi MKYK üyesi Hüseyin Korkmaz, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve yönetim kurulu üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyeleri, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Bayram Sade, Orman Bölge Müdürü Muhammed Çolak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban, Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Abdurrahman Fidancı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatını temsilen Sancar Mülazımoğlu, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, meclis üyeleri, miletvekili aday adayları, muhtarlar, dernek başkanları ve çok sayıda misafir katıldı.