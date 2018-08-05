Türk Yıldızları, Beyşehir Gölü semalarında yıldızlaştı

Beyşehir Belediyesi tarafından festival alanında gerçekleştirilen göl festivalinin son gününde, dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları, Beyşehir ilçesinde göl üzerinde gösteri uçuşu yaptı. Gösteri uçuşuna 7 uçak katıldı. Gösteri öncesi Beyşehir Belediyesi Mehteran Takımının gösterilerini izleyen festival alanını hınca hınç dolduran kalabalık, ardından başlayan Türk Yıldızları gösterilerini adeta nefeslerini tutarak izledi. İzleyenler, cep telefonlarıyla ve fotoğraf makineleriyle Beyşehir semalarında gösterisini gerçekleştiren uçakları görüntülemeye çalıştı.

Gösterilerin tamamlanmasının ardından gösterileri göl kenarında Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile birlikte izleyen AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Filo Komutanı adına plaketini bir pilota verdi. Belediye Başkanı Murat Özaltun da Türk Yıldızlarının fotoğrafının yer aldığı bir tablo hediye etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı konuşmada, güzel, coşkulu ve sevinçli bir günde meydanı hınca hınç dolduran Beyşehirlilere ve gösterileri izlemek için ilçeye gelen herkese gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti.

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da konuşmasında, festivalin kapanış gününde gösterileriyle büyük bir onur ve gurur yaşatan Türk Yıldızlarına teşekkür etti.