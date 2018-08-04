Türk yıldızlarından Beyşehir Gölü üzerinde nefes kesen prova

Beyşehir semalarında bir anda gökyüzünde alçaktan uçan jet uçaklarını gören ve ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar, deneme ve prova uçuşları yapıldığını öğrenince göl kenarında gösterileri izlemenin keyfini çıkardı. Aslını aratmayan provalar vatandaşlardan tam not alırken, zorluk dereceli yüksek hareketler ise yürekleri ağza getirdi. Gösterilerde, 7 süpersonik uçak kullanan dünyanın sayılı akrotimi olan Türk Yıldızları, prova uçuşlarında Beyşehir semalarında akrobatik hareketler gerçekleştirerek izleyenlerin adeta nefesini kesti. 4’lü ve 2’li paketler halinde uçuşlar gerçekleştiren Türk Yıldızları, birbirlerine oldukça yakınlaşınca vatandaşların yüreği ağzına geldi. Vatandaşlar, seyrine doyum olmayan görüntüleri kaydetmek için cep telefonlarıyla çekim yaptı. Türk Yıldızları’na ait uçakların gökyüzünde yaptığı akrobatik hareketler ilgiyle izlendi.

Prova uçuşlarını göl kenarından izleyen Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, asıl gösterilerin olacağı 5 Ağustos Pazar günü saat 17.00’de başlayacak Türk Yıldızları’nın gösterilerini izlemeye tüm Beyşehirlileri ve Konya halkını davet etti.

Türk Yıldızları halen dünyada seste hızlı 7 süpersonik jet uçağıyla gösteri yapan bir tim olarak biliniyor. Gösteriler, yurtdışında Türkiye’yi temsil etmek, yurtiçinde ise TSK ile Türk milleti arasındaki bağın daha da güçlendirilmesine katkı sağlamak, gençlerin havacılığa ve Türk Silahlı Kuvvetlerine olan sevgisini artırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.