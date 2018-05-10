Türkiye-Afrika Ekonomi Forumu’nda binin üzerinde iş görüşmesi yapıldı

Programı değerlendiren MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, “Türkiye-Afrika Ekonomi Forumu” kapsamında düzenlendiğimiz panel oturumlarının ardından 2’inci gün de şubemizde B2B toplantısı düzenlendi. Toplantımızda, 1000’in üzerinde ikili iş görüşmesi yapıldı. Afrika, MÜSİAD Konya olarak en çok önemsediğimiz ve ilişki kurmaya çalıştığımız, sanayici ve işadamlarımız için de önemli potansiyel barındıran bir bölgedir. Afrika ile ilişkilerimizi, ülkeler arası anlaşmaların ya da ticaretin ötesinde dostluk temeline dayandırıyoruz. Bu yaklaşımımız Afrikalı muhataplarımız da memnuniyetle karşılanmaktadır. Bütün dünya, Afrika’ya madde temelinde bakarken bizim karşılıklı menfaatleri, kazan-kazan ilkesini benimsiyor olmamız, Afrika ile ticaretimizin de hızla gelişmesinde en önemli faktördür. Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi daha da canlandırmak için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Şehrimizde Afrika’dan gelen bu kadar büyük bir işadamı heyetini ilk kez ağırlıyoruz. Bu toplantı, karşılıklı ticaretimize büyük katkı sağlayacaktır. Sanayicilerimizin, toplantının hemen akabinde gerçekleştirdikleri iş bağlantıları da çalışmalarımızın doğru temellerde yürütüldüğünü göstermektedir. İkili iş görüşmelerinin, tüm iş adamlarımız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Afrikalı iş adamı heyeti görüşmelerin ardından Makine Fuarını, üye firmaların iş yerlerini ve fabrikalarını ziyaret etti.