“Türkiye belediyeciliğinde Konya bir ekoldür”

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Kurumumuzu zaten çok yakından tanıyorsunuz. Şehrimize çok uzun bir süre hizmet ettiniz. Biz de Büyükşehir Belediye Başkanımızdan aldığımız çıtayı yukarılara taşımak için gayret gösteriyoruz. Bu vesileyle de Tahir Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şehrimize 14 yılda çok önemli hizmetlerde bulundu. Konya son 14 yılda bir Avrupa şehrine döndü. Standartları çok yükseldi. Birçok marka proje hayata geçti. Hem İl Başkanlığınız, hem KOSKİ Genel Müdürlüğünüz hem de Genel Başkan Yardımcılığı göreviniz zamanında her türlü projeye destek verdiniz. İnşallah bundan sonra da birlikte Konyamız için hayırlı işleri yapmak için gayret göstereceğiz” diye konuştu.

“Uğur İbrahim Altay gönüller kazandı”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileğinde bulundu. Sorgun, “Öncelikle bugüne kadar Konyamıza hizmet etmiş olan bütün belediye başkanlarımıza ve son üç dönem belediye başkanlığımızı yapmış olan Sayın Tahir Akyürek’e hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Görevi devralan Uğur İbrahim Altay kardeşime de inşallah en hayırlı en başarılı hizmetler diliyorum. Konyamızın en büyük ilçesi ve birçok şehrimizden daha büyük ilçesi Selçuklu’ya iki dönem çok önemli hizmetler yaptı. Ama en önemli hizmet, gönül kazanmak. Bu hizmetleri de yaptığına inanıyorum. İnşallah artık üçüncü dönem olan ustalık dönemini Büyükşehir’de sürdürmüş olacak. Başarılı hizmetleri burada bütün Konyamıza taşımış olacak” dedi.

“Türkiye belediyeciliğinde Konya bir ekol bir semboldür”

Konya’nın birlik ve bütünlük şehri olduğuna vurgu yapan Ahmet Sorgun, “Yerel yönetimlerimizle il ve ilçe teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, 2 milyon 300 bin hemşehrilerimizle el ele gönül gönüle inşallah Türkiye’ye ve dünyaya yönelik örnek hizmetler sunmaya da devam edeceğiz. Türkiye belediyeciliğinin bu noktaya gelmesinde Konya bir semboldür, bir ekoldür” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun’a İslam Düşünce Atlası takdim etti.