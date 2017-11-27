Türkiye ile Mısır arasında ticari ilişkilerde yeni dönem

Mısır’da demokratik seçimlerle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 3 Temmuz 2013’te askeri darbe ile devrilmesinin ardından durma noktasına gelen ticari ilişkiler, iki ülke arasında iş adamlarının karşılıklı işbirliğiyle yeniden canlandırılmaya çalışılıyor. Bu nedenle ilki Ocak ayında Mısır’da gerçekleşen Türk-Mısır İş Forumu’nun devamı niteliğinde Konya’da, “Konya-Mısır İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri” programı düzenlendi. Konya Ticaret Odasının (KTO) ev sahipliğinde MEVKA, Girişimci İşadamları Vakfı ve Türk-Mısır İşadamları Derneği (TÜMİAD) işbirliği ile düzenlenen programa Mısırlı 70 iş adamından oluşan heyet katıldı.

“Karşılıklı diyalog iki ülke arasında ticareti artıracak”

Programın açılışında konuşan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Cihangir Mıhoğlu, Türkiye ve Mısır arasında ticaret hacmini artırmak amacıyla düzenledikleri organizasyona katılan Mısırlı iş adamlarını Konya’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Ocak ayında Kahire’de düzenlenen Türk-Mısır İş Forumu’nda iki ülke arasında ticaretin yeniden artırılması için gerekli adımların atılması kararı alındığını kaydeden Cihangir Mıhoğlu, “Bu kapsamda Konya’da düzenlenen Konya-Mısır İkili İş Görüşmeleri programı iki ülke arasında ticari işbirliğinin istenilen seviyeye gelmesi için önemli bir adım olacaktır. Bu noktada iki ülke iş adamlarının işbirliği büyük önem taşımaktadır. Burada oluşacak karşılıklı diyalog ortamı Türkiye ve Mısır arasında ticaretin yeniden artmasına vesile olacaktır. Konya olarak her türlü işbirliğine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

“İki ülke ticaretine zarar verici uygulamalar düzeltilmeli”

Türk-Mısır İşadamları Derneği (TÜMİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Ataseven, 4-5 milyar dolar bandında gezen iki ülke ticari ilişkilerine zarar verici uygulamaların düzeltilmesini beklediklerini söyledi. Türk firmalarının çeşitli sektörlerde 2 milyar dolarlık yatırımla 75 binin üzerine Mısırlı işçi çalıştırdığını aktaran Ataseven, “Bizler iş adamları olarak gerekli mercilerden, ticaretin ve üretimin güvence altına alınmasını, sermayenin üretim ve ticarete katkısının sağlanmasını ve istikrar güvencesinin verilmesini istiyoruz. İş adamlarının halen vize sorunlarıyla karşılaşması ve bunun gibi kısıtlamalara maruz kalması tuhaf, açıklanamaz bir durumdur. Bu tür iki ülke ticaretine zarar verici, engelleyici uygulamalar düzeltilmeli. Devletler iş adamlarını çözüm ortağı olarak görmeli. Yeni üretim alanları ve yeni pazarlar açılarak uluslararası anlaşmalarla bu devam ettirilmeli. Mevcut anlaşmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin takip edilmesini, ilgili mercilerden talep ederek bekliyoruz” diye konuştu.

“Ortak güvenlik projeleri sağlanmalı”

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı Kahire Koordinatörü Prof. Dr. Faruk Bozgöz, iki ülke arasında ortak güvenlik projeleri sağlanmasını istediklerini açıkladı. Prof. Dr. Faruk Bozgöz konuşmasında, Mısır’da 305 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından derin üzüntü duyduklarını ve bu tür acı olayların iki ülkeyi birbirine daha da yaklaştırdığını vurgulayarak, “Bizim sorunumuz aynı. Hepimiz aynı bölgede yaşıyoruz ve terörün her çeşidiyle mücadele ediyoruz. Mısır’daki saldırı nedeniyle Türkiye’de yas ilan ettik. Bizler de çok farklı terör saldırılarına maruz kaldık ve bu sırada Mısırlı kardeşlerimizden destek gördük. Türkiye ile Mısır arasında ortak güvenlik projeleri sağlanmasını istiyoruz. Bu tür acı olaylar bizi birbirimize kenetlemektedir” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından iş adamlarının soruları cevaplandırıldı. Soru cevap bölümü sonrasında Konyalı ve Mısırlı iş adamları ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.