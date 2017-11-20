Türkiye Otizm Meclisi Selçuklu’da toplandı

Olağan Genel Kurulu’na ev sahipliği yaptı.

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi hafta sonu tüm Türkiye’de Otizm üzerine çalışma yürüten kurum, kuruluş, dernek ve vakıfların bir arada yer aldığı Türkiye Otizm Meclisi’nin 3. Olağan Genel Kurulu’na ev sahipliği yaptı.

Programın açılış konuşmasını yapan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı Başkanı Mustafa Ak, " Türkiye Otizm Meclisi Olağan Genel Kurulunun hayırlı olması temennisinde bulundu. Ak, "Geçen yıl Türkiye Otizm Meclisi’nin oluşumunu gerçekleştirmiştik. SOBE olarak sizlerin de teveccühü ile yönetim kuruluna dahil edildik ve bir sene boyunca sekretaryayı da yürütme görevi aldık. Geçtiğimiz bu süre zarfında yönetim kurulu üyelerimizle 9 yönetim kurulu toplantısı yaptık. Bu yönetim kurulu toplantılarının yanı sıra çalışma grupları da oluşturuldu ve arkadaşlarımız özveriyle bu toplantıları yürüttüler. Bu toplantılar aramızdaki kaynaşmanın artmasına da katkı sağladı" dedi.

"Tek amacımız otizmli çocuklarımız ve ailelerinin mutluluğunu sağlamak"

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "SOBE bizim için çok kıymetli. Çünkü üzerinde çok uzun süre çalıştığımız, gayret ettiğimiz bir projenin adeta neşvünema bulduğu yerdeyiz şuanda. Bir yerel yönetim olarak böyle bir binanın gerçekleştirilmesi, fiziki altyapısının oluşturulması sonra işletmeye hazır hale getirilmesi konusunda ciddi bir fedekarlıkta bulunduk ki çok şükür çok da işlevsel bir bina ortaya çıktı. İşletmesiyle ilgili de bir vakfın kuruluşu ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin desteği ile yürümeye devam ediyoruz. Burada en büyük destekçimiz Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Vakıf Mütevelli Heyetinde ve Yönetimindeki arkadaşlarımız. Sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum. Bize her türlü desteğini esirgemiyor. Vakfımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Burada birlikte olmalarının tek bir nedeninin olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Otizmli çocuklarımıza ve ailelerine faydalı olabilmek. Önceliğimizi buna endekslersek diğerlerini daha rahat halledeceğimizi düşünüyorum. Yeni oluşacak Türkiye Otizm Meclisi’nin hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü hükümetimizin de açıkladığı bir Otizm Eylem Planı var. "Hem onun takip edilmesi, hem de dernek ve vakıfların birlikte hareket etmesi adına başarılı işler yapacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Ortak akılla ortak hedeflere ulaşmak gerekiyor"

Türkiye Otizm Meclisi’nin (TOM) kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede birçok toplantı yapıldığını ve Otizm Eylem Planının hayata geçmesi yönünde adımlar atıldığını ifade eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker," Türkiye bu konuda uzun bir boşluğu gidermek üzere son dönemde ciddi bir çaba içerisinde. Bunu kıymetini bilmek gerekiyor. Bu konuların geçmiş dönemlerde hep göz ardı edilmesinden veya sıranın gelmemesinden kaynaklanan yaşanmış ciddi birikmiş sorunlar var. Bunların telafisi de çok kısa sürede hallolacak gibi görünmüyor. Ama niyetin başlangıçta çözüm odaklı olması ve gayretin de takdir edilmesi de önemli. Bu anlamda hepimize aklı selim ile hareket ederek, hedeften şaşmadan çözüm odaklı gayretlere destek vermek gerekiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak belediyemizin "Bunun Adı Aşk" diye yürüttüğü faaliyetlere destek vermeye gayret ediyoruz. Bu konuda görev alan hoca arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ortak işler yürütebilmek için ortak akla ve ortak hedefe yönelik gayrete ihtiyaç var. TOM Meclisi’nin faaliyetlerinin bu doğrultuda değerlendirmesi gerektiğini düşünüyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"İnsan Onurunu Yüceltmek İçin Çalışmalar Yürütüyoruz"

Türkiye Otizm Meclisi 3. Olağan Genel Kuruluna katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, "Türkiye’de beynin ve sinir sisteminin farklı yapı ve işleyişinden kaynaklanan nörobiyolojik bir farklılıkla dünyaya gelen bireylerimiz üzerine çalışma yürüten kurum, kuruluş, dernek ve vakıf temsilciliklerimizi böyle önemli bir konuda gösterdikleri duyarlılık sebebiyle kutluyorum. Ak Parti İktidarı boyunca insanı ve onun onurunu yüceltmenin gereği olarak pek çok politikalar yürütülmüştür. Çünkü biz biliyoruz ki bir ülkenin kalkınması sadece ekonomik gelişimi ile değil aynı zamanda toplumsal sorunların çözümünü sağlayacak hizmetlerle de mümkündür. Bugün eşitsizlikleri ortadan kaldırmada önemli adımlar atan, farklılıklara değer veren, insan haklarının savunucu, insan onurunun güvencesi ekseninde gün ve gün saygın bir toplum inşa eden ülkenin vatandaşlarıyız. İnsanlarımızın hangi hizmet ve programa ihtiyacı olduğunu ve ne ölçüde yararlanabileceğini tespit ederek sayısal ve niteliksel açıdan ihtiyacı karşılayacak kurumlar inşa etmeye devam ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızda ağır sorumluluklarına rağmen büyük bir özveri ile yanımızda olan değerli sivil toplum kuruluşlarımızı, belediyelerimizi ve mesleki bilgi ve becerileri ile toplumsal gelişime ve insan sağlığına yaptıkları katkıdan dolayı bütün camiamızı ve hocalarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

TOM 3. Olağan Genel Kurulu’nun ardından Selçuklu Belediyesi’nin ev sahipliğinde Selçuklu Kongre Merkezi’nde, İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu konseri ve Sema gösterisi düzenlendi.

Kongrenin açılış programına, AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Tom üyesi dernek, vakıf temsilcileri, SOBE Yürütme Kurulu ve mütevelli heyeti üyeleri katıldı.