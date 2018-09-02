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02 Eylül 2018 17:39

Türkiye ve Azerbaycan’dan ortak askeri tatbikat

Türkiye ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığının ortaklaşa düzenlediği TURAZ Şahini-2018 tatbikatı başlıyor.

Türkiye ve Azerbaycan’dan ortak askeri tatbikat

02 Eylül 2018 17:39

Konya 3. Ana Jet Üssünde 3 Eylül’de başlayacak tatbikata iki ülkenin muharip hava unsuları katılacak.


Azerbaycan Hava Kuvvetleri uçaklarının yurt dışında katıldıkları ilk tatbikat olarak ilki 2015 yılında gerçekleşen TURAZ Şahini-2018 Tatbikatı; Türkiye’nin ev sahipliğinde 03-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilecek. Tatbikatın maksadının, Azerbaycan Hava Kuvvetleri ile Türk Hava Kuvvetleri arasında başlatılan uçuş eğitimi konusunda birlikte çalışabilirliği geliştirerek, askeri iş birliğine katkı sağlamak olduğu bildirildi. Tatbikata Türk Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinden muharip hava unsurlarının katılacağı duyuruldu.




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