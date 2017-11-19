Türkiye’nin eğitim projesi SEDEP 6. yılında

Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında Selçuklu’da başarı ile uygulanan proje için 6. yıl işbirliği protokolü imzalandı.

Konya Valiliğinde düzenlenen imza törenine Vali Yakup Canbolat, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları ve SEDEP koordinatörleri katıldı. İmza töreni öncesinde protokol üyelerine SEDEP koordinatörleri tarafından proje hakkında sunum gerçekleştirildi. Selçuklu Değerler Eğitimi Programı’nın (SEDEP) başarısında bugüne kadar sergilenen ortak çalışma kültürünün büyük pay sahibi olduğunu ifade eden Vali Yakup Canbolat, “SEDEP ortak çalışmanın bizlere neler kazandırabileceğini, tahmin etmediğimiz bir ivmeyi, büyümeyi, gelişmeyi ve kalkınmayı kendi içerimizde nasıl sağlayabileceğimizi ortaya koydu. Bu noktada ortak çalışma kültürü ile gençliğimizi doğru yetiştirmek adına bir araya gelerek örnek bir işbirliği sergileyen kurumlarımızı tebrik ediyorum. İlim, irfan ve hikmetin toprakla buluştuğu medeniyet olan Konya’dan Selçuklu Değerler ismiyle güzel bir projenin ortaya çıkması ayrıca önem arz ediyor. İnşallah ilk Anadolu’da tohumlarla buluşan, topraktan çıkan bu Selçuklu Değerlerinin Anadolu’nun bütün topraklarına, bütün coğrafyasına yayılmasına vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

“SEDEP tüm Türkiye’de ilgi ile izleniyor”

SEDEP’in Türkiye’de ilgi ile izlenen bir değerler eğitimi projesine dönüştüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, “SEDEP şuanda Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nda tüm Türkiye’den gelen yöneticilere örnek proje olarak sergilenmekte. Yine geçtiğimiz yıl uluslararası bir boyut kazanarak KKTC ve Balkanlarda ‘Türkiye Değerlerini SEDEP ile Anlatıyor’ Projesi kapsamında birçok etkinlik düzenlendi. Bu yıl da yine 8 temel değerimizi anlatmak için Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuklu Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün paydaşlığında etkinliklerle birlikte 223 okul 125 bin öğrenci ile faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.

SEDEP’in başarısını getiren temel etkenin birlikte çalışma kültürü olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve velilerin yer aldığı bu program her yıl yapılan değerlendirmeler sonucunda kendini geliştirerek yoluna devam ediyor. İnşallah bu yıl Değerler Eğitimi’nin Milli Eğitim müfredatında da dahil olmasıyla birlikte SEDEP okullarımızda daha çok daha yaygın ve uygulanabilir hale gelecek. Bugüne kadar desteğini esirgemeyen Necmettin Erbakan Üniversitemizin Rektörüne ve değerli hocalarına, Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, öğretmenlerimize, SEDEP koordinatör hocalarımıza ve bu projeyi himaye eden Valimize teşekkür ediyorum. Akademik başarı dışında da değerlerine sahip öğrencilerin yetişmesine vesile olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İlçemize şehrimize hayırlı olsun inşallah" dedi.

“SEDEP ortak akılla yürütülüyor”

SEDEP’in birlik ve beraberliğin en güzel örneği olduğunu ifade eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, “Bu birlik ve beraberlikten bereket doğdu. SEDEP güzel sonuçlarıyla beraber uzun sürekliliği ile örnek bir proje olarak Milli Eğitimdeki yerini almış oldu. Gurur verici bir tablo. Bu konuda özveriyle çalışan tüm Milli Eğitim camiamızdaki, üniversitemizdeki ve belediyemizdeki arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Ortak aklın sonucunda şekillenmiş ve gelişmiş olan projenin devamlılığının da yine ortak akılla yürütülüyor olması da önemli. Bu anlamda Türkiye’de 6. yılına ulaşmış çok fazla bir proje yok. SEDEP programında her yıl yapılan değerlendirme toplantıları ile özdenetim ve özeleştirimizi de yaparak ilerliyoruz. Sistem her sene kendini yenileyerek ilerliyor” diye konuştu.

Selçuklu’da hayata geçirilen Değerler Eğitimi sisteminin önce Konya’nın tamamında daha sonra da Milli Eğitim müfredatına girmesiyle tüm Türkiye’de yaygınlaştığını ifade Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, "Programın özellikle materyal destekli ve etkinlik temelli olması derslerde kolayca uygulanabilir olduğunu da göstermektedir” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından SEDEP’in 6. yıl işbirliği protokolüne imzalar atıldı.