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05 Temmuz 2017 14:32

Türkiye’nin en eğlenceli coçuk festivali başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 7-8-9 Temmuz tarihlerinde onlarca film gösterimi, birbirinden farklı etkinlikler ve çok sayıda sürpriz hediye ile Türkiye’nin en eğlenceli Çocuk Festivaline ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’nin en eğlenceli coçuk festivali başlıyor

05 Temmuz 2017 14:32


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ülkemizin geleceği olan çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinin son derece önemli olduğunu belirterek, düzenledikleri eğitimler ve etkinliklerle buna katkı yapmaya çalıştıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl ilki yapılan ve büyük ilgi gören Konya Çocuk Festivali’nin bu yıl birbirinden farklı filmler, aktiviteler ve sürpriz hediyelerle çocuklarla buluşacağını belirten Başkan Akyürek, çocukların hem eğleneceğini hem de anlamlı filmler izleyerek, bilim gösterileri ve atölye çalışmalarına katılarak öğreneceğini dile getirdi.


Başkan Akyürek, Konya’daki bütün çocukları 7 Temmuz Cuma günü saat 18.00’da açılacak Konya Çocuk Festivali’ne katılmaya davet etti. Konya Büyükşehir Belediyesinin Çocuk Dostu Şehir projesi kapsamında M1 Konya Sinemaları ve açık alanında 7-8-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği Konya Çocuk Festivalinde çok sayıda ücretsiz film gösterimi, çizgi film karakterleri Niloya, Harika Kanatlar, Elifin Düşleri ve Heidi Tiyatrosu, bilim gösterileri, atölye çalışmaları, yazar buluşmaları, yarışmalar, animasyon atölyesi, ücretsiz lunapark biletleri, çocuk oyunları, çok sayıda sürpriz hediye ve ikramlar olacak.




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