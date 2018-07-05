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05 Temmuz 2018 12:54

Türkiye’nin en modern hayvan barınaklarından biri Konya’da

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Türkiye’nin en modern hayvan barınaklarından biri Konya’da

05 Temmuz 2018 12:54


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin yeni yaptırdığı Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Hayvan bakımevinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan başkan Altay, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin Türkiye’nin en güzel ve örnek barınağı ile rehabilitasyon merkezlerinden biri olduğunun altını çizdi. Hayvanlar için 1 milyon metrekarelik tahsisli alanda yaklaşık 100 bin metrekarelik çok güzel bir alan oluşturulduğunu belirten Altay, “Hem ameliyathaneler hem bakımların yapılacağı alanlar hem de sahiplendirmelerin yapılabildiği alanlar inşa edildi. Buraya gelen ve bakıma muhtaç olan hayvanlara steril ortamlarda ameliyattan diş bakımına kadar işlemler yapılıyor” dedi.


Çevre düzenleme çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2 bin 500 hayvan kapasitesine sahip. Tesiste tam donanımlı hayvan hastanesi, hasta ve yaralı hayvanlar için alttan ısıtmalı 280 adet bireysel bakım odası, 48 adet yarı açık gezintili çoklu köpek bakım bölümleri, 200 adet köpek kulübesi, kedi evi, yem depoları, idari bina, sosyal tesisler, pet gösteri ve gezini alanı bulunuyor. Merkezde ekibi 7 gün 24 saat hayvanlar için acil müdahale, tedavi, hekim hizmetleri, bakım, temizlik, kısırlaştırma, işaretleme, aşılama ve kayıt hizmetleri veriliyor. Merkezde yıllık ortama 5 bin civarında hayvanın kısırlaştırılması, 5 bin civarında hayvanın tedavisi, 10 binin üzerinde hayvanın aşılanması ve 2 bin 500 civarında hayvanın sahiplendirilmesi yapılıyor.




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